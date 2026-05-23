Cartas

¿Qué se hicieron los ambientalistas?

No los veo pronunciándose con la misma fuerza contra el nuevo proyecto en Crucitas, ni sobre lo que ocurre en Papagayo o lo sucedido en Manzanillo

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Por Redacción de La Nación

Hace unos años, se otorgó una concesión para la extracción de oro en Crucitas. En aquel momento, grupos ambientalistas salieron a las calles, organizaron protestas y presentaron reclamos de todo tipo. Finalmente, los tribunales suspendieron el permiso. Ahora vuelve a plantearse un nuevo proyecto para concesionar la extracción de oro, principalmente en la zona de Crucitas.








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