¿Qué se hicieron los ambientalistas?

Hace unos años, se otorgó una concesión para la extracción de oro en Crucitas. En aquel momento, grupos ambientalistas salieron a las calles, organizaron protestas y presentaron reclamos de todo tipo. Finalmente, los tribunales suspendieron el permiso. Ahora vuelve a plantearse un nuevo proyecto para concesionar la extracción de oro, principalmente en la zona de Crucitas.

Al mismo tiempo, en Papagayo, Guanacaste, se autorizó la corta de cerca de 500 árboles para otro proyecto, aunque inicialmente se hablaba de 5.000. Gracias a las gestiones y reclamos de la comunidad ante la Sala Constitucional, el proceso quedó suspendido.

Algo similar ocurrió en Manzanillo, donde también se autorizó un proyecto que después fue detenido, aunque ya se había talado una considerable cantidad de árboles.

En todos estos casos, un expresidente restó importancia a la corta de árboles y, aparentemente, debido a su cercanía con algunos de los interesados, se justificaron estos proyectos bajo el argumento de la generación de empleo en las comunidades.

Ante esto, me pregunto: ¿qué pasó con los ambientalistas? No los veo pronunciándose con la misma fuerza contra el nuevo proyecto en Crucitas, ni sobre lo que ocurre en Papagayo o lo sucedido en Manzanillo.

Víctor Manuel Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

El país no quiere una campaña política permanente

Con el inicio de un nuevo gobierno, se abrió una nueva etapa para Costa Rica, una de enorme responsabilidad. El país afronta serios problemas en seguridad, costo de vida, desempleo, infraestructura, salud y educación, situaciones que afectan a miles de familias.

Por ello, preocupa que el tono político siga siendo de ataques y confrontaciones, en lugar de centrarse en soluciones concretas para el país. La ciudadanía espera de la presidenta Laura Fernández Delgado liderazgo, serenidad y capacidad de diálogo para unir a Costa Rica en momentos complejos.

Gobernar exige escuchar, tender puentes y atender las necesidades de la población. Costa Rica quiere resultados, acuerdos y acciones firmes, no una campaña política permanente. Los problemas nacionales siguen creciendo y requieren atención urgente y responsable.

Guillermo Rivero González, Desamparados, San José

Hoy espero la llegada de Tigo

Mis felicitaciones a este espacio. Si no fuera por ustedes, no podríamos alzar nuestra voz. Gracias a la carta que me publicaron sobre el servicio de Tigo (10/05/2026), el 18 de mayo llegó una cuadrilla a revisar el exterior de mi casa. Por la tarde, también fue un supervisor quien, aparte de darme las disculpas del caso, se comprometió a que llegarían este sábado 23 de mayo entre 7 a. m. y 12 mediodía a hacer el cambio de cable, caja y otros.

Lydia Isabel Marín Rodríguez, San José

Respuesta de ESPH

Le indicamos al señor Juan Rafael Miranda Montero (Cartas 16/05/2026) que los pozos de agua funcionan con equipos electromecánicos de alta potencia. Por eso, cuando ocurre una interrupción eléctrica, el servicio de agua también puede verse afectado temporalmente.

Actualmente, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) ya cuenta con el visto bueno para impulsar un proyecto de instalación de UPS industriales en los pozos, lo que permitirá realizar apagados controlados y proteger los equipos ante cortes eléctricos, evitando daños en la infraestructura. Además, la Empresa continúa evaluando alternativas técnicas para fortalecer la continuidad del servicio.

Christopher Camacho Álvarez, Comunicación ESPH

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