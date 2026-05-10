Cartas

¿Por qué y para qué el MEP regalará álbumes del Mundial de Fútbol a 10.000 estudiantes?

No son textos didácticos para reforzar la matemática ni libros de autores costarricenses para motivar a la lectura. No. Son álbumes del Mundial, para reforzar el mensaje de que se pueden ganar millones corriendo tras una bola

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Por Redacción de La Nación

Me esperanzaba que el ministro Leonardo Sánchez siguiera al mando de la alicaída cartera de Educación Pública, cuya antecesora dejó en cuidados intensivos.








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