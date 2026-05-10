¿Por qué y para qué el MEP regalará álbumes del Mundial de Fútbol a 10.000 estudiantes?

Me esperanzaba que el ministro Leonardo Sánchez siguiera al mando de la alicaída cartera de Educación Pública, cuya antecesora dejó en cuidados intensivos.

Pero qué lamentable esta nueva muestra de populismo: que el MEP, en alianza con la empresa distribuidora del álbum de la Copa Mundial de FIFA 2026, done 100.000 álbumes a estudiantes. El jerarca Sánchez estuvo presente en el acto de lanzamiento en Costa Rica de esta colección mundialista.

No se trata de libros didácticos para reforzar la matemática, materia en la que hay tan serio retroceso; tampoco de regalar libros de autores costarricenses que, con enorme esfuerzo, logran publicar sus obras. Ni de organizar talleres de lectura, escritura, ciencias o historia.

No. Ahora los jóvenes correrán a idolatrar a futbolistas que ganan millones detrás de una bola. La educación entendida como esfuerzo permanente quedará relegada. Mañana podría ser el álbum de las Barbies, de Shakira o de los reguetoneros.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Servicio de Tigo

Desde hace tres semanas, tengo problemas con el servicio de cable de Tigo, además de fallas en el cableado, que está dañado. Varias veces me han cancelado las visitas técnicas y aseguran que no me han podido contactar, lo cual es falso. Incluso puedo solicitar el control de llamadas entrantes y salientes al ICE y darlo como prueba. Esto quedó comprobado con el técnico que llegó el martes: en mi presencia, realizó llamadas desde otro aparato que muestra el número del suscriptor y verificó que no ingresaban llamadas a mi teléfono. Él mismo lo reportó.

Ese día no se pudo llevar a cabo el trabajo debido a las lluvias y porque el técnico venía solo y necesitaba un ayudante. También confirmó que el problema proviene del cableado externo y que los cables están viejos y dañados, por lo que requieren ser reemplazados.

El día que nuevamente se comprometieron a llegar, dijeron que sería entre 7 a. m. y 12 mediodía, pero a las 2:24 p. m. aún no aparecían. Estoy desempleada y trabajo limpiando casas para pagar mis recibos. Por estarlos esperando, perdí el día de trabajo en dos casas, es decir, ¢20.000, dinero que Tigo no me va a reconocer. Considero que, al menos, deberían exonerarme del pago de la factura correspondiente al mes de mayo. Es pésimo el servicio que brindan.

Lydia Isabel Marín Rodríguez, Tibás

El colmo

Como si no hubiera gravísimas acusaciones contra Israel y sus dirigentes ante dos tribunales internacionales, se acepta en Costa Rica la presencia de su presidente, Herzog, para la toma de posesión de Laura Fernández. Y peor: se propone para el puesto más alto de la ONU a alguien que, por su procedencia étnica y religiosa, puede carecer de la objetividad necesaria para frenar a Israel en sus sangrientas e injustificadas guerras contra los pueblos asentados en el Oriente Medio desde hace siglos y, sobre todo, por sus atrocidades en Palestina.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Cambio de bus

En la comunidad de Montes de Oro, específicamente en la ruta entre Miramar y Puntarenas, se implementó un sistema de transbordo que obliga a los usuarios a cambiar de autobús en el nuevo hospital. Antes existía un servicio directo, sin necesidad de hacer ese cambio.

Esta medida, aunque fue aprobada por el Consejo de Transporte Público (CTP), representa un retroceso en la calidad del servicio. Los viajes ahora son más largos y menos eficientes, lo que afecta a quienes dependen del transporte público para trasladarse. El cambio no parece responder a las necesidades reales de la población.

Aunque se mantenga la continuidad del servicio, las condiciones no son favorables para los usuarios. Este plan piloto debe evaluarse tomando en cuenta la experiencia de la comunidad. La falta de alternativas por parte de las empresas no justifica una disminución en la calidad del servicio.

Montes de Oro merece un sistema de transporte más eficiente, digno y acorde con sus necesidades.

Justin Ovares Jiménez, Miramar

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