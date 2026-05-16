Quitan la luz y también se va el agua

A los señores de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), quiero preguntarles por qué cada vez que falta la electricidad, se corta también el suministro de agua. Me han dicho que las bombas son eléctricas, pero ¿no se le ha ocurrido a algún ejecutivo poner plantas de emergencia que abastezcan de electricidad a estas bombas para que los usuarios al menos tengan servicio de agua?

Juan Rafael Miranda Montero, Heredia

Delicada misión

No comulgo con las ideas del partido oficialista, pero en los últimos días, he percibido en el discurso de la señora presidenta sinceridad, capacidad, honestidad y ganas de sacar adelante el país.

Con todo ese potencial y entusiasmo, doña Laura no necesita muletas ni doblegarse ante personas incapaces y prepotentes, cuyo ego y ambiciones personales tanto daño le han causado a Costa Rica.

La delicada misión de doña Laura, como mandataria de todos los costarricenses, es unir al país y sacarlo adelante. En sus manos está el futuro de Costa Rica.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Tráfico en San Rafael de Alajuela

La crisis vial que hay en Costa Rica ya no es novedad. Sin embargo, algunas acciones podrían aliviar la crisis mientras llegan las grandes soluciones a largo plazo.

En el cruce del Coco hacia San Rafael y la Guácima de Alajuela, en el súper El Pedregal, el tráfico pesado de las horas pico se puede reducir poniendo un semáforo y demarcación horizontal, ya que hay espacio para tener un carril de viaje hacia la izquierda viniendo de la Guácima hacia el Coco. En horas pico, la fila en este sentido llega a ser de hasta 1 kilómetro y se tarda de 20 a 25 minutos para recorrerlo, porque el problema es ese viraje a la izquierda. Si constantemente se le diera derecho de paso a ese viraje, el tiempo, estoy seguro, se reduciría a 10 minutos. Y los que vienen del Coco hacia San Rafael, y viceversa, no verían tan afectada su circulación, ya que, usualmente, el tráfico desde estas ubicaciones no es tan pesado como el que viene desde la Guácima.

Fernando Gutiérrez Hernández, Guácima de Alajuela

AyA y calles de Escazú

Ya es demasiado el tiempo que lleva AyA de estar destruyendo las calles de nuestro cantón, Escazú y, debido a ello, provocando faltantes de agua por sectores. Insto al gobierno local a supervisar estas intervenciones.

Carlos Aguilar Segura, Escazú

Oscuro panorama

Con la designación del presidente saliente como nuevo ministro de Hacienda y de la Presidencia, pareciera que a este gobierno no le interesa el diálogo con la Asamblea Legislativa, ya que nombró a una persona especializada en el insulto y en dinamitar puentes. Imagino que con la mayoría de diputados que obtuvieron, más los “buenos” de otras fracciones que logren conquistar, tienen más que suficiente.

Esto significa que, durante los próximos cuatro años, la tarea fundamental será educar (y alertar) a los costarricenses sobre el peligro que nos acecha, pues es muy probable que el mandatario saliente intentará ser candidato en las próximas elecciones, posiblemente las últimas que tendremos en Costa Rica.

Rodrigo Cabezas Moya, Belén de Heredia

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