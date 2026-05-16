Cartas

Quitan la luz y también se va el agua

Señores de la ESPH: ¿por qué, cada vez que falta la electricidad, se corta también el suministro de agua?

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Por Redacción de La Nación

A los señores de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), quiero preguntarles por qué cada vez que falta la electricidad, se corta también el suministro de agua. Me han dicho que las bombas son eléctricas, pero ¿no se le ha ocurrido a algún ejecutivo poner plantas de emergencia que abastezcan de electricidad a estas bombas para que los usuarios al menos tengan servicio de agua?








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