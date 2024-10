Que cada cual pague su póliza

¿Qué motivará al Poder Ejecutivo a adquirir una póliza del INS para “blindar” a presidente, ministros y viceministros? ¿Pretenden garantizarse impunidad ante las decisiones que tomen en sus cargos? ¿O actuar sin limitaciones en sus puestos, sin temor a las repercusiones? ¿O disponer de fondos elevados para defenderse ante eventuales acusaciones administrativas o penales? Quienes fuimos empleados públicos y tuvimos que administrar bienes institucionales debíamos adquirir pólizas del INS costeadas por nosotros mismos. Por tanto, no es de recibo que esa póliza sea pagada por los ciudadanos. Recordemos que al inicio de este “desgobierno”, los miembros del gabinete recibieron un aumento salarial al doble; de ahí debería salir el pago de cada póliza. No es justo que los ciudadanos debamos cubrir eventuales errores y fallos de quienes rodean al presidente, así como del propio presidente.

Ronald Zúñiga Castro, Heredia

Botas inservibles

Compré unas botas a la medida en la tienda Bambi Bali, en Escazú. Las primeras no me quedaron, ya que eran tan grandes que mi pie “nadaba” en ellas. Me pidieron que tomara las medidas de mi pierna y pie para hacer un segundo par. Sin embargo, al recibirlas, no pude meter la pierna, a menos que me cortara el pie en pedacitos. Me lastimé los talones al intentar ponérmelas. En la tienda alegan que eso fue lo que pedí y que no pueden hacer nada. Ahora tengo unas botas inservibles que no puedo ni usar ni vender.

Verónica Vargas Vargas, Heredia

Imagen deteriorada

A Chaves muchos costarricenses no podemos llamarlo presidente, en vista de que su discurso de odio divide a la ciudadanía entre los que no podemos respetarlo como tal y los sumisos, por no usar alguna otra expresión que, aunque merecida, prefiero no decirla, para no rebajarme, como lo hace su “líder". Así, estos creen que insultar y decir malacrianzas equivale a decir verdades; más bien, con ello, no solo irrespeta su investidura, sino también a personas, instituciones y al país, inclusive a nivel internacional (piénsese en las “canalladas” que periódicos de “poca monta” como el New York Times o El País han publicado sobre Costa Rica y el deterioro de su imagen). Ahora, con expresiones como “malnacidos”, “desgraciados” y, luego, “corruptos” se refiere a dos diputados que, habiendo sido elegidos por el pueblo, como él, merecen, moral y legalmente, el respeto. Considérese que, igualmente, de parte de una amplia oposición, por decencia y respeto a una larga tradición costarricense, no se le endilgan parecidos o peores epítetos, en efecto bumerán.

Jorge Andrés Camacho, Heredia

Perros y gatos

La semana pasada, La Nación publicó una nota sobre la población de perros y gatos en Costa Rica. Como alguien que ha trabajado para preservar de la extinción a las tortugas baula, sé el daño que causan las especies invasoras. Los perros y gatos domésticos no son autóctonos, mientras que las aves y reptiles sí son esencialmente costarricenses. Los gatos cazan pájaros cantores, y los perros, reptiles. Menos gatos equivale a más especies nativas.

Paul Wagner Schaeffer, Atenas

Póliza para gabinete

Es inaudito que la administración Chaves y su ministro de Hacienda utilicen ¢248 millones de nuestros impuestos para pagar una póliza que protege a los jerarcas de eventuales demandas por sus errores. Resulta especialmente llamativa una de sus coberturas: el daño ambiental. ¿Será que sienten pasos de animal grande por el caso Gandoca-Manzanillo? Mientras tanto, el ministro de Hacienda afirma que no hay dinero para educación y salud. Esta administración es de lo peor que le ha pasado a Costa Rica, encabezada por un presidente que no respeta a nadie con su vocabulario.

Mario Jiménez Vega, Escazú

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.