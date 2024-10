Problema vecinal en parque Braulio Carrillo

Un grupo de familias, algunas con préstamos y otras con ahorros, compramos parcelas en Bajo de la Hondura, dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, con el objetivo de vivir en santa paz, montar una granja autosostenible e incluso retirarnos en contacto con la naturaleza, disfrutando de visitas frecuentes de dantas, tolomucos y pumas. Todo iba muy bien hasta que la viuda y un hijo del fundador de una de las iglesias protestantes más grandes del país adquirieron una parcela y comenzaron con un maratón de aparentes irregularidades y de incumplimiento de normas municipales y de construcción.

Existen denuncias interpuestas en todas las instituciones que tienen el deber de detener el abuso; en ocasiones, hemos tenido que insistir para que hagan su trabajo y evitar que el caso sea engullido por la burocracia. No nos detendremos hasta restaurar el Estado de derecho, hasta que lo que está mal se corrija y lo que no es permitido no se lleve a cabo.

Michelle Mc Coy Garnier, San José

Visa de EE. UU.

Estoy indignada por el servicio recibido en la Embajada de Estados Unidos. El 27 de agosto fui a renovar la visa y cumplí con todos los requisitos. Han pasado dos meses y sigo esperando el pasaporte o una notificación. He llamado y escrito a los canales oficiales, pero nadie responde mis correos electrónicos, los cuales, en teoría, deberían ser respondidos en un plazo de tres días. He perdido dos viajes de trabajo y oportunidades de capacitación en el exterior. Tienen mi pasaporte retenido y no hay comunicación con la embajada.

Mónica Gutiérrez Ortiz, Cartago

Canal desactivado

Soy cliente de Liberty (antes Cabletica) desde hace más de 11 años y suscriptor de un paquete que incluye el canal Newsmax. Sin embargo, nunca he podido sintonizar dicho canal. Desde el 18 de julio, cuando realicé mi primera gestión (1-16948031454), me he comunicado con servicio al cliente en 11 ocasiones para solicitar su activación, pero mis gestiones han sido infructuosas. Exijo una solución inmediata.

Max Alberto Lobo Hernández, Mata Redonda

Creación de parques

La creación de un parque de símbolos nacionales en el antiguo zoológico Simón Bolívar, así como la utilización del terreno del antiguo Centro de Conservación de Santa Ana para la reproducción de la guaria morada, venados, mariposas morpho y perezosos, proporcionaría múltiples beneficios y reconciliaría los objetivos de quienes desean estos espacios para distintos usos.

Además, se crearían hábitats naturales para que yigüirros y colibríes puedan llegar y vivir libres de sus depredadores. El parque combinaría historia, tradiciones, flora y fauna para promover la conservación de nuestros recursos naturales. Podría administrarse como un parque nacional, con la particularidad de que cada símbolo nacional estaría a cargo de los organismos o instituciones especializadas. Por ejemplo, un jardín de orquídeas podría asignarse a la Universidad de Costa Rica y las esferas indígenas al Museo Nacional.

Las posibilidades son numerosas, y si se desarrollan con la calidad requerida, serían lugares únicos en el mundo que muchos extranjeros querrían visitar.

Sandra Camacho Ramírez, Desamparados

Cambio de actitud

Concuerdo totalmente con don Víctor Guevara Ramírez (“Cartas”, 25/10/2024) sobre la ética y la moral. ¿Qué pasó con Pilar Cisneros? ¿Dónde quedó aquella entereza ética y moral que irradió durante tantos años y por la cual muchos la admiramos? En política, se ha transformado en un ser humano grotesco, de corazón oscuro y alma turbia, incapaz de proyectar la más mínima y humana sensibilidad. Soy una persona mayor de 90 años y tuve el privilegio de crecer en otra Costa Rica, cuando aún existían políticos íntegros y abnegados, comprometidos con el bienestar común más que con sus intereses espurios. Por eso, no entiendo cómo alguien puede renunciar a la nobleza.

Miriam Salazar Calvo, San Pablo de Heredia

