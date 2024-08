Problema en Dekra

El artículo 13 de la Ley 7935 ordena asistencia preferente para las personas mayores. Fui a la inspección de mi moto en Dekra de Alajuelita, pero, debido a su grave falta de logística, hubiera tenido que hacer fila por lo menos una hora y media bajo el sol, la lluvia y los gases de los escapes, que no es lo mismo que esperar dentro de un auto. Dados los riesgos para mi salud, regresé a casa y pospuse la fecha. Dekra podría fácilmente respetar la ley.

Mariano Vidal, San José

Abuso del término ‘jaguar’

Estoy de acuerdo con el artículo publicado en La Nación del señor Carrillo, jubilado de la UNA, sobre la utilización del imponente jaguar. El presidente y algunos de sus subalternos ya rayan en lo absurdo. Para mí, hay imposición y, sobre todo, me parece horrorosa la forma en que se expresa el presidente Chaves.

Solo nos faltaría caer en la situación que lleva dolor y pobreza a los ciudadanos comunes. Estoy deseando que se le termine el período de “gobernar”, pues no ha servido más que para darnos dolores de cabeza. Que en lugar de hablar, actúe y apoye lo fundamental, como lo son la educación, la salud y la seguridad, pues estamos cayendo en manos equivocadas.

Anabelle Araya García, San José

Coopeservidores

¿Por qué a los inversionistas con menos de ¢6 millones les devuelven el 100% y a otros que tenemos sumas mayores solo un porcentaje del dinero? ¿Por qué se ignora el principio de igualdad entre iguales? Lo justo y constitucional es que a todos los inversionistas nos entreguen los ¢6 millones que garantiza el seguro.

José Joaquín Porras Fallas, Aserrí

Paso peatonal eliminado

El paso peatonal para ir al Hospital México fue eliminado y más de 250 familias, muchas de la tercera edad y con inscripción en ese centro médico, no podemos salir. Espero que las autoridades y los medios corroboren este aislamiento, ya que los taxis se niegan a venir a recogernos.

Rafael Artavia Pochet, Uruca

Refrigeradora desechable

Mi hermana compró una refrigeradora de segunda mano al Grupo Unicomer en Alajuela, y tres meses después dejó de funcionar. El técnico concluyó que la garantía no cubre la reparación porque una plaga de hormigas se comió los cables del motor. Lo extraño es que nunca vio las hormigas, además de que parece que a los insectos no les gusta el cableado de la cocina ni de otros electrodomésticos. Perdió el dinero de la compra y otro tanto que pagó por una garantía extra.

Marisol Cordero Cascante, Alajuela

Examen para especializarse

El 7 de julio hice el examen en las instalaciones de la UCR para concursar por una plaza de residente en la CCSS en el 2025. Anteriormente, la prueba era realizada por cada universidad. Este año se nos vendió la idea de que sería un único examen.

No se me brindó temario y la prueba estaba dividida en dos partes, cinco horas en total, agotadoras, durante las cuales no se podía sacar ni un confite para prevenir una hipoglucemia y no se nos permitió tomar agua.

Las autoridades de la CCSS se vanaglorian por la labor; sin embargo, en ningún momento se habla sobre las irregularidades en el proceso. Por ejemplo, la primera etapa fue un desastre. Aguantamos porque la gran mayoría tenemos como meta ser especialistas, pero situaciones como estas desmotivan.

Priscilla Hernández Rodríguez, Alajuela

Aseguradora no responde

En abril, después de quejarme de la aseguradora Qualitas y el taller de la Suzuki, me entregaron el vehículo tras casi seis meses. El problema es que, cumplida la garantía de un mes, una semana más tarde sufrió un daño electrónico. Acudí a la aseguradora, ya que ellos pagaron, pero no contestan a pesar de haber aceptado la mala reparación. ¿Qué puede hacer un ciudadano en esta situación?

Karla Valverde Vega, San Pedro

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.