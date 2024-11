Préstamo con seguros vencidos

El Banco de Costa Rica (BCR) me cobra mensualmente una cuota por un préstamo, que incluye el costo de los seguros. Sin embargo, en el INS me informan de que la póliza está vencida. ¿Quién regula que el banco mantenga al día el pago de sus obligaciones?

María Fernanda Quesada Sandí, San Rafael de Montes de Oca

Vergonzoso actuar

Rodrigo Chaves arremetió nuevamente contra la Asamblea Legislativa en un momento crítico para los afectados por las inundaciones. No solo miente, también manipula y degrada a las personas que recibían paquetes de alimentos, al preguntar si los “tiraba al río", según él, como “lo pedían los diputados". Qué personaje tan nefasto y lleno de soberbia.

Es un populista que no guarda silencio ni siquiera en los momentos más difíciles para quienes lo han perdido todo. Su actitud me recuerda a Trump cuando visitó Puerto Rico y lanzó paquetes de papel higiénico a los afectados por el huracán María. Espero en Dios que los costarricenses reflexionemos bien nuestro voto en las próximas elecciones y no permitamos que alguien como Rodrigo Chaves ocupe nuevamente un puesto que le queda tan grande.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Ejemplo necesario

En mis años de universitario, tuve la ocasión, por casualidad, de conocer a Cristina de Kirchner. Nunca fui partidario ni aliado de sus ideales peronistas. En aquel entonces, era una activista destacada y mostraba una marcada ambición personal en la lucha contra la dictadura argentina de 1972.

Tras el retorno a la democracia, con varios quebrantos y desórdenes, a principios de este siglo su esposo ganó las elecciones con apenas el 30 % de los votos en una segunda vuelta caracterizada por una baja participación. Sorprendidos por el poder, gobernaron durante una etapa relativamente favorable para la economía y aprovecharon el negocio más rentable de los gobiernos corruptos: la actividad urbanística, especialmente la construcción de carreteras. Con este y otros negocios, le robaron al pueblo millones de dólares, utilizando un discurso populista como una eficaz cortina de humo.

Aunque muchos de sus cómplices lograron evadir la justicia mediante trampas legales, parece que Cristina de Kirchner no lo ha conseguido. Que cumpla su condena es justo y necesario para sentar un precedente que disuada a los gobiernos de seguir cometiendo estas estafas, que hunden a un país rico en recursos naturales y habitado por gente honrada.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Manipulación política

Durante la emergencia causada por el clima, destaca, digna de admiración y reconocimiento, la labor silenciosa y altruista de la Cruz Roja y de los bomberos. Por eso, resulta chocante y condenable que, en plena emergencia nacional, el presidente Rodrigo Chaves, en una clara manipulación, se aproveche de la situación para repartir paquetes de alimentos provenientes de otro país y, además, protagonizar ante las personas afectadas vergonzosos actos demagógicos plagados de cinismo e irrespeto. Todo ello con el propósito de mentir y difamar, buscando perjudicar a los diputados de la Asamblea Legislativa.

Esta lamentable actitud presidencial no solo rebaja el cargo que ocupa, sino que refleja su inherente tendencia a la mentira y una preocupante maldad tanto personal como oficial.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.