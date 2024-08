Pensiones del IVM mal administradas por la CCSS

El lunes, La Nación nos informó sobre las advertencias de la Supén y los auditores externos de la CCSS acerca de la “alta exposición a fraudes” en los sistemas informáticos del IVM. También mencionaron deficiencias en la contabilidad, la posibilidad de que los balances y otros estados financieros no reflejen la realidad de las finanzas del régimen, y la ausencia de sistemas que permitan conciliar la ejecución presupuestaria con los registros contables.

Es necesario valorar que estos no son asuntos menores, puesto que se trata de la administración de dinero propiedad de cotizantes y jubilados, no de los jerarcas de la institución. No se trata de “oportunidades de mejora”, sino de una rigurosa rendición de cuentas, porque en esta información se sustentan las previsiones y los estudios actuariales que determinarán las cuotas de los afiliados, los montos de las futuras pensiones y los aumentos a los pensionados. ¿Dónde está el régimen de responsabilidades?

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Desaseo en bulevar

Fuimos a comprar pescados y mariscos al Mercado Central y nos estacionamos enfrente del antiguo Mercado Borbón. Nos topamos con un remedo de bulevar en la calle 8, entre la avenida central y la quinta. Es impensable que en el puro centro de la capital, la tacita de oro de Centroamérica, el mal llamado bulevar sea un basurero a cielo abierto, partido por una estrecha calle para carretas, con abundantes huecos que almacenan el agua llovida durante los últimos días, malos olores y un ambiente deplorable.

Espero que, con los ahorros anunciados por la Municipalidad de San José gracias al nuevo sistema de estacionamiento, se preste atención a esos puntos, los limpien, arreglen la calle y eliminen los criaderos de zancudos del dengue.

Óscar Romero Padilla, San José

Valioso triunfo

Brisa Hennessy, por imponderables, no ganó una medalla olímpica, pero sí algo más valioso: el amor de todo un pueblo, la mayoría del cual no la conocíamos ni entendíamos lo que era el surf. Ahora la admiramos y agradecemos su gran esfuerzo por Costa Rica.

Freddy Pacheco León, Heredia

Brisa Hennessy

Costa Rica debe estar muy orgullosa y agradecida por la participación de Brisa Hennessy en los Juegos Olímpicos de París. La joven mostró nobleza, trabajo, calidad, honradez, humildad y pasión, reflejo de los principios y los valores auténticos que abrazan el alma costarricense.

Un pequeño desliz la hizo perder el hit, lo que la desconcentró y preocupó por las nuevas olas que vendrían para remontar en su aventura de darnos una clasificación a la siguiente competición por el oro y la plata. Brisa merece un gran recibimiento y un homenaje cuando regrese al país después de sus compromisos con el surf mundial.

Felicito a su familia y a las personas que han influido tanto en su vida personal como en su formación profesional por tan excelente ser humano. Los habitantes de playa Matapalo, en la península de Osa, Puntarenas, y el pueblo costarricense debemos estar alborozados por la gloriosa participación de su hija en estas justas del deporte mundial.

José Rugama Hernández, San José

Queja contra Iberia

Debido a mi estatura y para ir más cómodos, escogimos y pagamos a Iberia asientos en una fila con más espacio (preferente) tanto de ida como de vuelta. De ida, no hubo ningún problema. Nos ubicamos en la fila 20, en la salida de emergencia.

De regreso, Iberia cambió de equipo y, en otro avión, aunque también nos instalaron en la fila 20, esta ya no coincidía con la salida de emergencia ni era más espaciosa.

Iberia no quiere devolvernos el dinero pagado por un servicio que no nos brindaron y argumentan que nos asignaron la fila que elegimos al hacer la compra. Independientemente de esto, pagamos por más espacio y no recibimos ese plus.

Óscar Serrano Madrigal, Moravia

Factura del AyA

Una institución que debe ser intervenida, revisada y estudiada es Acueductos y Alcantarillados (AyA). Ya cansa su mal proceder, su desorden, que nadie conteste los teléfonos y que todos los meses cobren montos alterados. En San Pablo, donde vivo con mi esposa, la factura aumentó de ¢8.000 a ¢17.000. A veces no estoy durante dos semanas en la casa porque debo ir a Guanacaste a cuidar una propiedad. La institución carece de rumbo y control.

Martin Marín Hernández, Heredia

