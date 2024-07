Observadores en elecciones venezolanas

Felicito a los integrantes de IDEA por asistir como observadores a los comicios en Venezuela junto con algunos exjefes de Estado, entre ellos nuestro expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Estas elecciones son muy importantes para el mundo entero, pero parece que los países se han olvidado de Venezuela. Es vergonzoso que se hayan desentendido de apoyar y dar seguimiento a un proceso de cambio que podría tener un revés desafortunado para todos los venezolanos y la democracia, donde un dictador nuevamente apague el voto popular.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Optimismo sobre la educación

Si se dispara hacia todos los lados, en el debate educativo no habrá progreso. Se requiere la unidad del docente con el alumno y los padres de familia. Unidad y serenidad nacional en esta materia. Trabajo y diálogo entre padres de familia y docentes.

Contra el narcotráfico, solo la solidez de los valores, desde la familia, puede defendernos. Es la hora de reconocer su valor para organizar un pacto o acuerdo nacional educativo, como mínimo durante cinco años.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Entrenadores de fútbol

De manera inexplicable, en países en los que la industria del fútbol se ha comercializado exageradamente, a los entrenadores de la selección les pagan como si fueran estrellas de cine, solo pueden reunir a sus jugadores tres días antes de un compromiso y, cuando se quedan sin trabajo, aceptan el cargo donde el salario es menor mientras encuentran otra oportunidad.

Así vinieron a Costa Rica Maturana, La Volpe, Matosas y ahora Gustavo Alfaro. Salarios cinco veces mayores que el del presidente de la República durante varios meses y luego chao. En los tiempos actuales, con los videos, las tecnologías con GPS y las universidades que gradúan profesionales en muchas áreas de la práctica interdisciplinaria del deporte profesional, se pueden formar cuadros que apoyen a un entrenador nacional con cierta formación académica, como Paulo César Wanchope, Ronald González, Luis Martín, Alexandre Guimaraes, o de mucha experiencia internacional, como Hernán Medford. No regalar el dinero a gente que no nos deja nada.

Fernando Sáenz Forero, Pavas

Bum en Guanacaste

Del reportaje en El Financiero sobre el éxito económico previsto en Guanacaste, me preocupa que el bum no beneficie a los habitantes de la provincia, ya que la mayor parte de la mano de obra y la demanda de insumos no son de fuente local.

Las instituciones públicas y privadas de educación superior y los municipios no se han preparado para los nuevos retos que deben afrontar los guanacastecos, principalmente una juventud desprotegida, sin planes de estudio actualizados y sin oportunidades para ser más competitiva. Insto a los empresarios, a las entidades públicas locales y al Gobierno Central a ocuparse de este reto en beneficio de estos pobladores, porque la situación económica es dura y hay pocas oportunidades.

German Alfaro Murillo, Nicoya

