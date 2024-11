Necesitamos la reforma educativa

El índice de competitividad refuerza mi tesis sobre la urgencia de una reforma educativa integral que fije la visión y la misión del sistema educativo, al menos para 20 años. Las cohortes en secundaria son el fiel reflejo de una educación en crisis. Se esperaba que este gobierno hiciera un cambio radical sentando las bases de una educación moderna, pero ocurrió lo previsible: una ruta educativa en la mente de una persona cuya naturaleza se desconoce. Para lograr una reforma integral, se deben convocar foros con la participación de los actores sociales y políticos, así como representantes de cámaras, cooperativas, sindicatos, productores, familias, universidades y otros sectores relevantes, con el fin de establecer qué esperamos que sea la educación para los ciudadanos de hoy y los que aún no han nacido. El Estado de la Educación proporciona insumos como punto de partida.

Fernando Villalobos Sole, San José

Alcalde con escolta

El alcalde de San José, Diego Miranda, cuando se postuló, andaba suplicando votos sin ninguna clase de protección policial. Ahora, se siente importante y se hace acompañar de policías que, con empujones, niegan a los periodistas la posibilidad de obtener declaraciones sobre el asunto de los parquímetros.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Seguro de viajero

Es muy decepcionante ver cómo los seguros de viaje que ofrece el INS no cumplen con lo que se paga. Mi viaje se retrasó, tuve que pagar un hotel, y el proveedor de servicio del INS me dijo que no, aun cuando existe un rubro pequeño para estas contingencias. La justificación fue que el problema del avión ocurrió mientras yo estaba en el aeropuerto Juan Santamaría, y el seguro no lo cubre en Costa Rica. En mi opinión, un seguro de viaje debería cubrir todo el viaje.

Filippo Ferlini, Santa Ana

Aula virtual

Los he visto estudiar bajo las palmeras, en lo profundo de las montañas, junto a los ríos, frente al mar y en el corredor de sus hogares. Apoyados por los libros, las emisiones del Instituto de Enseñanza Radiofónica funcionan en todo el país desde hace más de 50 años. Cuenta con programas de bachillerato y para finalizar la escuela. Es un sistema que funciona al ritmo del alumno, de manera que, poco a poco, van aprobando las materias. Al terminar, una puerta de oportunidades se abre para el estudiante. Su programa Maestro en casa, su página de apoyo en internet y sus libros son un potente foco de luz para miles de ciudadanos urgidos de concluir sus estudios secundarios.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Felicitaciones

Si no nos miramos en el espejo de lo que hacemos, es porque padecemos el síndrome de no pensar. Así, quienes tienen a bien sopesar y exorcizar sus propias perezas y consentidos infortunios merecen de nosotros no solo un aplauso sincero, sino también apoyo incondicional. Por ello, quiero felicitar públicamente a los estudiantes Adrián López (medalla de plata), Julián Ramírez (medalla de oro) y Sebastián Aguilar (medalla de oro), del Colegio Saint Francis, que obtuvieron todos los reconocimientos imaginables en la Olimpíada Costarricense de Matemáticas. ¡Felicitaciones, queridos jóvenes!

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.