Municipalidad cerrada

La Municipalidad de Tres Ríos estuvo cerrada el 1.° de agosto. Un colaborador me informó que no trabajaron debido a la romería, por lo cual le respondí que no era feriado, que había viajado desde Alajuela y todos los establecimientos estaban abiertos, por lo cual el problema no era la romería. Concluí que simplemente querían un fin de semana largo. Es muy lamentable que un gobierno local siga gozando de las ventajas de trabajar en el sector público y hagan lo que quieran. Supongo que el alcalde dio el permiso.

