Mucha tecnología, pero poco respeto

Los afiliados al Colegio de Profesionales en Informática y Computación asisten a actividades institucionales y, debido a la falta de un estacionamiento propio, dejan sus vehículos en las inmediaciones, sin respeto hacia los vecinos. Con frecuencia, bloquean las entradas de las viviendas, los portones y las puertas de los garajes. Recientemente, durante una emergencia, no pude sacar mi vehículo y la ambulancia tampoco pudo ingresar, ya que el portón de mi cochera estaba obstruido. Es una verdadera pena que el Colegio no tome medidas para evitar este comportamiento irresponsable.

Guillermo Vargas Pérez, San José

Filas en bancos

Por la falta de sentido común en los bancos, y específicamente en el Banco Nacional de Desamparados centro, una persona mayor tarda dos horas en un trámite, mientras que los otros clientes, media hora. No me dejan hacer fila donde están los de menos edad. Hablé con el administrador y me dijo tajantemente que tengo que esperar en esa fila. Usen el sentido común para dar el trato preferente que requerimos.

José G. Umaña Sánchez, Desamparados

Aeropuerto para Limón

Creo en la necesidad de construir un aeropuerto internacional en Limón con tal de desarrollar el potencial turístico, que repercutirá en el nivel de vida de los habitantes de la provincia.

Sergio F. Solano Céspedes, Zapote

Agradecimiento

Agradezco a la Municipalidad de Alajuela, a su policía y, en especial, a su alcalde, la intervención en la avenida 5, entre calles 9 y 15. En los dos últimos partidos, han realizado operativos similares a los que se hacen en San José, con el retiro de las placas de los vehículos mal estacionados, que alteran el libre tránsito, ya que la calle frente al estadio permaneció cerrada.

Los vecinos ahora convivimos mejor con los actos masivos en el estadio, y cuando ocurra una emergencia, los vehículos podrán llegar sin inconvenientes a atenderla. Espero que el operativo sea permanente para disfrutar una vida tranquila, a pesar de vivir cerca del Estadio Alejandro Morera Soto.

Randall García Chacón, Alajuela

Cuotas en Jupema

Me pensioné por la CCSS en febrero, pero 52 cuotas están en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), porque durante cuatro años y medio laboré en la Universidad de Costa Rica, razón por la cual en abril presenté la documentación a la CCSS para que las solicitara y así se recalcule el monto de mi pensión. Hace dos meses me respondieron que el caso es muy complejo y requiere tiempo para resolverlo. Es una respuesta irrespetuosa, ya que es un trámite sencillo que se puede gestionar en pocos días. Han pasado casi siete meses.

Danilo Phillips Murillo, Goicoechea

Obras inconclusas

Como de costumbre, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Conavi dejan obras viales inconclusas que ponen en riesgo la seguridad de la gente. En la nueva carpeta asfáltica de la carretera vieja a Cartago todavía falta la demarcación horizontal y los conductores deben adivinar en qué carril están transitando. Más peligroso aún es en los carriles del medio, donde alguien podría conducir en el sentido contrario. Y al este del nuevo paso a desnivel en Hatillos 3 y 4 tanto en la ruta 39 como en la marginal, la construcción está incompleta y el subsuelo podría debilitarse debido a la lluvia.

Franco Mainieri Murillo, San José

