Lujo con fondos públicos

Ni moral ni legal es que un ministro como el de Turismo, William Rodríguez, gaste de los impuestos $8.900 para viajar a Londres atendido como rey. Que explique por qué no escogió la opción que tenía en sus manos por la mitad del precio. ¿Por qué el presidente no pone un alto a los caprichos de los funcionarios, de quienes escuchamos por irregularidades y no por sus logros a favor del país que les consiente semejantes lujos?

Amalia Montero Mejía, Escazú

Problema los fines de semana

Tenemos un serio problema los vecinos de Prados del Este en Curridabat, especialmente los viernes y sábados. Quienes acuden al restaurante La Cabaña parquean en nuestro pequeño barrio, lo saturan, y es prácticamente imposible ingresar o salir con nuestros autos de las cocheras. Había un acuerdo con la Municipalidad para respetar estos espacios, pero no se cumplió. Ojalá alguien tome cartas en este asunto.

Víctor J. Guillén Mora, Puriscal

Obra mal hecha

La avenida quinta de Alajuela fue recarpetada, y el pavimento quedó más alto que la acera. El caño ahora es profundo y ancho. En el lado norte de la vía, al bajar del vehículo hay que hacerlo con mucho cuidado, porque existe el peligro de caer en el “gran cañón". Además, por ahí se evacúan aguas jabonosas y el piso del caño permanece resbaloso. Si uno llega a caer, además del golpe, es difícil salir porque se resbala. Por ahí pasan los desfiles del 11 de abril y del 15 de setiembre. Los estudiantes lo disfrutan mucho porque marchan por encima del público que los observa.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Reclama el ROP

Tengo 55 años, estoy desempleado desde hace ocho años y soy profesional, pero las empresas ya no contratan a personas de mi edad, a pesar de la experiencia. A esto se suma el hecho de no poder disponer de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El ROP me pertenece porque es un ahorro, pero el banco presta ese dinero a otras personas y gana intereses, mientras uno, desempleado, pasa grandes necesidades y debe esperar a cumplir 65 años para recibirlo. No estoy de acuerdo con esta ley.

Minor Gerardo Flores Granados, San Sebastián

Tramo Taras-La Lima

En cuanto al mal diseño de la vía, deben buscarse los responsables y cobrar la garantía de cumplimiento. Es una barbaridad que sigan apareciendo defectos en los diseños realizados por empresas españolas sin verificar en el campo problemas como la calidad del suelo, como sucedió en la intersección de las Garantías Sociales, donde el producto final resultó en un sobrecosto.

Lo ocurrido en la intersección de La Lima me parece una barbaridad y un gran triunfo de la constructora, cuyo objetivo fue abaratar los costos de su presupuesto. Por eso, había propuesto varias rotondas para eliminar la intersección de cuatro niveles.

Max Sittenfeld Appel, Escazú

Seguro obligatorio

A propósito de la carta a la columna titulada “Castigo inmerecido”, en relación con el seguro obligatorio automotor (SOA), yo lo pago desde su creación y nunca lo he necesitado, pero soy consciente de que es un sistema solidario, ya que acumular el monto de ¢6 millones por mi cuenta tomaría 300 años. Me considero afortunado por no haber usado el SOA.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Cartas por WhatsApp

