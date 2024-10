Tan importante es que un sistema educativo ofrezca medidas compensatorias para atender las necesidades particulares de estudiantes en desventaja por razones económicas, familiares o de discapacidad, como brindar posibilidades especiales y particulares a estudiantes que, por sus talentos excepcionales, necesitan y merecen una educación igualmente excepcional. Los colegios científicos constituyen una excelente opción para garantizar el derecho a la educación a estudiantes que demuestran, aún sin ingresar a ellos, requerir una educación que vaya más allá de lo que hemos llamado currículo general básico. Lo demuestran al tomar la decisión personal y familiar de solicitar ingreso a estas instituciones (motivación), igualmente al demostrar mediante un examen de admisión que poseen una aptitud académica que bien merece ser recompensada con una educación más rigurosa que haga florecer esos talentos especiales. Los colegios científicos no son un capricho político; son una de las respuestas para garantizar el derecho humano de educarse en concordancia con las potencialidades de una población estudiantil que, por sus talentos, no se conforma con lo que se ofrece a la mayoría.

Alejandrina Mata Segreda, Escazú

Caja de ANDE

La ley constitutiva de la Caja de ANDE ya no la define como el banco del magisterio, como muchos le llaman; ahora aparece en la Sugef como conglomerado financiero, y como tal desconozco cuándo tomó esa figura y en dónde tiene inversiones. Actualmente, está en manos de tres sindicatos y de la ADEP. Los trabajadores de esa entidad son accionistas. Quienes no pertenecen a esos sindicatos se ven en ligera desventaja cuando dan regalías y cuando solicitan información sobre inversiones o los informes de pérdidas. ¿Por qué tomaron los ahorros de capital social para pagar deudas en vez de las garantías colaterales? ¿Cuánto menos hay a raíz de la toma del ahorro obligatorio? ¿Por qué a los excedentes les rebajan un 10 %? ¿Por qué niegan a los accionistas la posibilidad de un crédito de refundición que incluya la tarjeta de crédito? Espero una respuesta de la gerencia.

Lil Jiménez Reyes, San José

Respuesta de AstraZeneca

En relación con la carta de don Óscar Ugarte Soto, publicada el 15 de octubre, la promoción 4 + 1 ofrece dos canjes al año debido a que el consumo recomendado para los pacientes con xigduo es de 12 cajas anuales, lo que les permitirá comprar 10 cajas y recibir 2 de nuestro esquema de cortesía.



Jorge Calderón Suárez, director de Asuntos Corporativos de AstraZeneca para Centroamérica y Caribe

Halloween

Estoy plenamente de acuerdo con don Julio Vindas Rodríguez (19 de octubre) sobre el peligroso reemplazo de nuestras tradiciones por las de Halloween. Mi asombro y desencanto van más allá al ver el Decanato de Letras y el Centro de Recursos con decoración alusiva a esa celebración extranjera.

Eugenia Soto Suárez, San José

EDUS de la CCSS

En la aplicación EDUS de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuando uno quiere ver el resultado de los análisis, aparece un mensaje que dice que se descargó correctamente, pero no es cierto, ya que la imagen no se ve. La otra opción para ver imágenes médicas no tiene problemas. Si son tan amables, corrijan el problema.

Clever Antonio Calderon Rojas, Uruca

Fraude con tarjeta

En diciembre, fui víctima de una estafa electrónica. Hicieron una compra en Euromobilia por más de ¢600.000 con una tarjeta de débito mía. Les informé que no fui yo y su respuesta es que no pueden hacer nada porque el sistema no verifica quién está comprando y el departamento encargado tampoco lo hace. El OIJ llevó a cabo una rápida investigación e identificó al delincuente. El Banco Nacional, aunque lento, también respondió. Euromobilia ni siquiera me ha ofrecido una disculpa y no ha colaborado brindando información.

Randall Siles Briceño, Heredia

Cartas por WhatsApp

