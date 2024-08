Lo que encontré al volver a Costa Rica después de 40 años

Tuve que regresar a Costa Rica después de 40 años y nunca pensé que iba a sufrir tantos contratiempos. La casa está en el barrio Luján y no se puede comparar con lo que yo viví en los 70 y 80. Si bien las áreas comerciales y las carreteras están muy desarrolladas, en las vecindades la pobreza ha aumentado. No se puede caminar sin encontrar personas durmiendo en las aceras; los perros son utilizados como vigilantes contra el robo y son maltratados. Mi vecino pone música rap violenta y vulgar todo el día. Las paredes y las ventanas vibran. ¿Se debe ir al Ministerio de Salud? Pues de nada sirve. Las denuncias no dan resultados. ¿Y la policía? Peor, se le llama y no llega. ¡O llegan y le tienen miedo al vecino! La paz no existe en Costa Rica. En mi casa, todo el mundo bloquea la cochera; se estacionan a pesar de que hay líneas amarillas a ambos lados. Y justamente, las calles están a no menos de 100 metros de los bomberos. El día que queden bloqueados, se quema la casa. A los extranjeros les venden las zonas azules y la fauna y flora del país, pero no nos dicen que todo es propaganda. Costa Rica ya no es lo que era antes, y no creo que se vaya a recuperar.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌