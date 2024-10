Le robaron año y medio de vida

A una persona que ha compartido con nosotros muchos años de su vida le realizaron una mamografía en el Hospital Blanco Cervantes en junio del 2023, pero hasta el mes pasado le informaron de que los resultados estaban alterados. Su única queja fue: “Me robaron año y medio de vida”. Todos estamos seguros de que, si hubiera responsables por estos robos de vida humana, la irresponsabilidad de los funcionarios sería menor.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Crisis en el Sinart

En sus 46 años de vida, el Canal 13 no ha logrado convertirse en un canal cultural y educativo que sea una fuente de información y entretenimiento. Según el ministro de Cultura y Juventud, el Sinart es muy costoso para competir y enfrenta un alto endeudamiento, además de una crisis financiera.

Aprender en casa perdió un millón de televidentes y no pudo conservar La rueda de la fortuna debido al desplome de su rating. Aun así, conviene reestructurarlo y hacerlo resurgir. Un exdirector del Sinart opina que debe fortalecerse su autonomía financiera, gestionar alianzas estratégicas y expandir sus horizontes. La Deutsche Welle en español podría servir como referencia.

La sociedad necesita que Canal 13 se reinvente y sea protagonista en la lucha por preservar los valores morales y éticos, mejorar el rendimiento escolar, el bilingüismo, la salud y la nutrición, y que transmita actividades culturales de calidad.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Liberación Nacional

Estoy de acuerdo con Óscar Arias, aunque no formo parte de la Asamblea que reúne a unos pocos cientos. La acción endogámica de la cual sacan partido José María Figueres y sus amigos ha contribuido a la derrota del PLN desde hace 12 años. Los partidos, como entidades con bases e ideologías, ya no existen. El 70 % de la población no tiene un partido definido; votan más por el perfil ético del candidato que por los colores partidarios. Estoy seguro de que en una elección abierta Figueres no ganaría, y en una cerrada ganaría él o su candidato, con lo cual el perdedor sería nuevamente el PLN. Creo que incluso los cinco diputados escogidos por el candidato ganador del PLN deberían eliminarse y someterse al voto universal. No se debe seguir viendo a los partidos como empresas familiares y de amigos para luego repartirse el botín político.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Decisiones perjudiciales

En momentos en que el país sufre los nocivos efectos del narcotráfico, el Servicio Nacional de Guardacostas se ve afectado por decisiones incorrectas tomadas por el viceministro de Unidades Especiales del Ministerio de Seguridad Pública. La peor parte la ha sufrido la Academia Nacional de Guardacostas, desmantelada mediante cambios dañinos y contradictorios que le impiden cumplir su propósito.

El incierto panorama que afecta al Servicio Nacional de Guardacostas es producto de la ocurrencia y la improvisación. Sin embargo, las acciones hacen pensar que las denuncias formuladas por algunos diputados podrían ser ciertas. También resulta muy preocupante la posición y el discurso confuso del máximo jerarca de Seguridad Pública sobre esta situación, cuando ha sido citado a comparecer ante la comisión. En el fondo, algo no huele bien y da margen a conclusiones alarmantes que merecen ser investigadas.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Cita médica

Hace dos meses, acudí a la Clínica Marcial Rodríguez Conejo, en Alajuela, debido a un problema urinario. Me derivaron al Hospital San Rafael con carácter de urgencia, pero el procedimiento quirúrgico urológico se programó para el 2027. Me parece desproporcionado e inconcebible. Incluso debo usar pañales cuando salgo. Apelo a la jefatura de Medicina, a la Dirección Médica, a la Dra. Karen Segura o a quien corresponda, para que consideren adelantar la operación.

Pablo Hernández Páez, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.