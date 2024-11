La ruta de Müller

Al revisar los atestados y la experiencia profesional de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Marín, me pregunto cómo alguien con tanta capacidad pudo convertirse en el principal escollo y enemiga número uno de la educación costarricense. Concluyo que, si no es por falta de capacidad, sin duda lo hace a propósito, colocada en el cargo con el fin de entorpecer la sana formación de la niñez y la juventud, debilitar la educación pública y privilegiar la educación privada. El MEP no merece estar representado por una jerarca que, además de ser juez y parte, no niega que la “ruta de la educación” la tiene en su cabeza. La única ruta que percibo es la de su salida del MEP, antes de que pierda completamente la oportunidad de hacerlo con algo de dignidad.

