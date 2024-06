La inseguridad crece en el corazón de San José

En los distritos Catedral y Carmen de San José no se ven policías de la Fuerza Pública, a pesar de ser el área territorial con el mayor número de oficiales asignados. De ese modo, la ciudad se ha convertido en tierra de nadie, donde ocurren balaceras y asaltos a plena luz del día. Los policías municipales se asoman a la avenida central y luego desaparecen.

Sergio F. Solano Céspedes, Zapote

Equilibrio de poderes

Una decisión admirable y plenamente ajustada a derecho fue la anulación hecha por la Sala Constitucional de la propuesta legislativa de sancionar al presidente Chaves. Cuando Montesquieu señaló la teoría de que el poder público del Estado estaba conformado por tres ramas, no lo hizo en un arrebato de demencia ni como la actitud de un poseso. Lo hizo plenamente consciente de su autoridad en la materia.

No es cierto que en Costa Rica la Asamblea Legislativa sea el primer poder de la República; todos son primeros, cada uno en sus competencias constitucionales. Cuando la Asamblea Legislativa asume funciones judiciales, está invadiendo el área de los jueces y violando la Constitución. Cuando la justicia es impartida obedeciendo sentimientos político-partidistas, es todo menos justicia. Sería como aceptar que la alegoría de la diosa Temis se quitara la venda, volviera trizas la balanza y empezara a mandar mandobles, escogiendo de antemano y premeditadamente a sus víctimas.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Protección del medioambiente

Costa Rica debe tomar medidas para contribuir al bienestar del medioambiente. Una medida sería que todo automotor que utilice hidrocarburos fósiles deba pagar un tributo, dependiendo de la cilindrada, ya sea auto, camión, lancha, barco, avioneta o avión; además, que cada pasajero internacional aporte 15 centavos de dólar al fondo que se destinará al cuidado del ambiente.

Alberto Acosta Porras, Escazú

Derecho vulnerado

Desde hace más de dos años, la silla ascensor del Palacio de los Deportes en Heredia, utilizada para el ingreso y salida de la piscina de las personas con discapacidad, está dañada. Esto las obliga a realizar peligrosos malabares, como ser alzadas o jaladas por otros, con el evidente riesgo de sufrir un accidente o lesión.

A pesar de las numerosas notas enviadas a la Municipalidad de Heredia, no ha sido posible dar solución a este grave problema. Los derechos de las personas con discapacidad están siendo vulnerados.

Alexánder Chaves Solórzano, Heredia

Moralidad en la política

Relacionadas con las creencias sobre lo que es correcto o equivocado en las conductas de las personas, Maquiavelo dijo: “La política no tiene relación con la moral; al contrario, la política es el arte de engañar”. La moral es un conjunto de costumbres, normas y valores que determinan la conducta humana.

Creo que estamos rodeados de inmorales que buscan su bienestar personal en detrimento del colectivo. Gastar ¢3.000 millones que no están presupuestados cuando hay miles de necesidades en vivienda, seguridad, educación, salud, transporte público, comedores escolares, una niñez prácticamente abandonada a la buena suerte, etc., por un capricho para alimentar el ego, simplemente no tiene sentido. Comprar un vehículo de ¢35 millones para un ministro es el anticipo de que el próximo presidente populista pida un avión presidencial. Qué lamentable es que nos sigan engañando en cada elección. Yo creí en las promesas de Rodrigo Chaves y le di mi voto.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Respetar la Constitución

Estoy muy de acuerdo con el editorial del 14 de junio. ¿Se asustaron los diputados con el maullido del jaguar desdentado? Diputados, no duden un minuto que muchos estamos esperando sus reacciones para decidir si continuamos apoyando a sus partidos en el próximo gobierno, porque creo que somos muchos los que, bajo ningún motivo, queremos un irrespeto a la Constitución.

Liliana Mejía Botero, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Artículos de opinión

