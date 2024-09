Inventarios y demoras en Juzgado de Cobro

Es casi imposible que en el Juzgado Tercero Especializado de Cobro contesten el teléfono. Me han dado cuatro versiones distintas sobre un proceso, lo que me generó muchas dudas y por eso fui personalmente. Me informaron que están en una labor llamada “inventario”, y todos los trámites están detenidos, lo cual prolonga lo que normalmente sería rápido. El tiempo estimado es de uno o dos meses. Esta información no ha sido comunicada en ningún medio oficial. Además, la plataforma del Poder Judicial no funciona correctamente; es necesario iniciar sesión constantemente, y no se pueden revisar los expedientes de manera sencilla. Entiendo que los juzgados están saturados de casos, pero, hasta donde tengo entendido, debe existir un plazo de respuesta y todas las personas involucradas deberían recibir la misma información.

