Información necesaria para asesorar a mamá y papá

Con el precedente de Coopeservidores, ha habido un gran movimiento en el Conassif y la Sugef. Ojalá no sea flor de un día. Hace poco, un presidente cooperativo mencionó que hay solo cinco cooperativas que son fiscalizadas y reguladas. Mis papás, como muchos adultos mayores, tienen ahorros de toda la vida en cooperativas porque “son del pueblo” y “solidarias”. Les ruego publicar en distintos medios la calificación de todas ellas para prevenir a mis papás.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Circo televisado

De niño, disfrutaba visitar con mis padres la plaza González Víquez. Cada vez que llegaba un circo a la ciudad, con su carpa, payasos y animales, nunca imaginé que muchos años después ese espectáculo se extrapolaría en forma macabra a la vida política nacional, ahora incluso con animales exóticos como el jaguar. Parte de las funciones se transmiten los miércoles por televisión.

Melvin Cavero Araya, Tibás

Expediente digital

Con respecto al artículo sobre el EDUS, publicado el 10 de agosto, quisiera aportar que, en relación con los medicamentos, la aplicación no tiene “dos peros”. Agregaría una situación muy seria: en la parte del historial de medicamentos, queda registrado que el usuario los recibió; sin embargo, en mi caso, nunca he recibido un correo donde se me indique que están listos. Utilizo los servicios de Coopesaín en Tibás.

Lizbeth Arce Elizondo, Tibás

París 2024

Triste papel de Costa Rica en París 2024. Junto con otros 124 países: ni una medalla de bronce. El gigante Brasil, en su lugar (20), encabeza la lista de naciones latinoamericanas. Grandes “potencias” latinas como Argentina (52), México (65), Colombia (66) y Perú (84) quedaron muy mal. Sorprende la pequeña Cuba en su lugar 32, a pesar de que muchos de sus mejores atletas compitieron y ganaron medallas con otras banderas: España, Portugal, Italia, Polonia, Azerbaiyán...

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Internet suspendida

Tengo tres líneas móviles contratadas con Liberty en un plan familiar que incluye telefonía y datos. Desde hace tres meses, uno de los números no permite la navegación y, pese a múltiples reportes a través del sistema de atención al cliente, no se ha solucionado.

No hay forma de resolver la situación porque parece que en la empresa nadie sabe cómo. Hablan de elevar el problema a otras instancias o que lo está “validando” el área encargada.

Manfred Vindas Chacón, Santo Domingo de Heredia

Superávit de Alajuela

Sugiero al alcalde Roberto Thompson Chacón invertir el superávit en un tren que llegue hasta el centro de Alajuela, a la estación Fecosa, e integrarlo en una segunda planta con los buses que se apropiaron de la terminal ferroviaria. Segundo, copiar el modelo de policía municipal de Escazú, cuyos profesionales imponen respeto todo el día y toda la noche, no solo en horario de oficina o los fines de semana. Tercero, construir una salida directa por el INVU hacia la autopista General Cañas, bajo nivel para no afectar el aeropuerto, ya que fue su administración la que dejó a Alajuela con solo la salida hacia la radial. Cuarto, conectar el tren de Alajuela centro con la estación del Pacífico en San José por Belén, para no tener que volver por Heredia, que está saturada, y así dejar de transportarse en autobuses del tercer mundo para ir a la capital.

Randall García Chacón, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.