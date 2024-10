Indignación por dietas de directivos bancarios

Cualquier ciudadano común y corriente que lucha día tras día, para salir adelante, solo puede sentir repudio e indignación al leer la nota de La Nación sobre las dietas que pagan los bancos estatales a sus directivos. Algo no está bien. Como dijo Cicerón: “Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable”

Arturo Vargas Royo, Cartago

Servicio de tercera

En el CIMA, la entrada es algo tortuosa por la cantidad de tiempo que se toman en atenderlo a uno, más la cantidad de preguntas y las aprobaciones de sus supervisores, pero la salida es algo peor. A finales de setiembre, tuve que esperar más de tres horas a que devolvieran los medicamentos que me recetaron y no usé. Ante mi insistencia, pasaron a la recepción una cantidad enorme de medicamentos, sin ningún tipo de detalle sobre su uso ni bitácora que indicara si se usaron o no. Terminé pagando a ciegas cosas que no supe si me pusieron o no, una cantidad cuantiosa y en menos de 24 horas. Puse mi queja formal a dos personas, una que se supone es de Servicio al Cliente y otra de operaciones, sin obtener ninguna respuesta, por supuesto.

Luis Gallardo García, Escazú

Violencia de género

Denunciar la violencia de género en los trabajos es un acto de valentía y de justicia, aunque a veces el miedo y la desesperanza nos paralicen. La violencia física, emocional o psicológica no tiene cabida en ningún entorno, mucho menos en el laboral, donde deberíamos sentirnos seguras y valoradas. Sin embargo, cuando permanecemos en silencio, permitimos que estos actos se normalicen y perpetúen una cultura que invisibiliza nuestro dolor y deja impunes a quienes nos agreden. Alzar la voz no es fácil, pero es necesario para que otras mujeres no tengan que vivir lo mismo y para empezar a cambiar una realidad que ha sido injusta durante mucho tiempo. También hay que denunciar a los jefes que, al no intervenir, se convierten en cómplices de la agresión, responsables de nuestro sufrimiento. La indiferencia frente a la violencia es una forma de abuso, porque nos deja desamparadas y nos manda el mensaje de que nuestra seguridad no importa.

María del Rocío Castillo Ramírez, San José

Pide el ROP

Tengo más de siete años de no conseguir trabajo debido a mi edad, 55 años. No entiendo por qué, si una persona en mis condiciones tiene un monto en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que podría invertir en un emprendimiento, debe esperar a cumplir la edad de retiro. Pido a los diputados que aprueben una reforma de la ley para que las personas que están en mi posición puedan emprender o invertir el ROP en algo que genere intereses mensuales, como un salario de emergencia.

Minor Flores Granados, San Sebastián

Donald Trump

No me cabe en la mente el apoyo que recibe este abominable personaje de personas de la comunidad latina de EE. UU., incluidos costarricenses, a pesar de sus manifestaciones de desprecio y odio hacia los migrantes que, si viajan a ese país en terribles condiciones, es porque viven en Estados fracasados que los expulsan; nadie sale de su país por gusto. ¡Que la mano divina y la conciencia de los estadounidenses impidan que este nefasto político retorne a la Casa Blanca!

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Hospital de Cartago

Quien, en nombre de la Cámara de la Construcción, afirma que una nueva licitación para construir el hospital de Cartago demoraría la obra más de diez años se equivoca. Desconoce la ley de contratación pública. ¿Cómo que se necesita un año para recibir las ofertas de los concursantes y otro para la adjudicación del contrato? Precisamente en el aviso de convocatoria la Administración señala el plazo para recibir las propuestas y el término para adjudicar, que no debe superar los dos meses. Después, preguntan por qué estamos como estamos.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Queja contra supermercado

Periféricos de Guadalupe me entrega productos destapados, me da billetes falsos y, como regalía, alimentos vencidos o a punto de caducar.

Douglas E. Aragón Carmiol, Goicoechea

