Inconvenientes con Sinpe Móvil

Por tener cuenta en el Banco Popular, solicité la aplicación Sinpe, pero ha sido una verdadera tragedia. He pasado vergüenzas debido a inconvenientes o al rechazo de mis transacciones. Anoto el código de ingreso unas siete veces y el sistema lo rechaza; o el número al que envío no está suscrito a Sinpe Móvil, no tengo favoritos registrados, o surge algún otro problema. Al final de la transacción, me envían un pin al correo, pero no me da tiempo de copiarlo. Estoy de acuerdo en que las cosas deben ser más seguras, pero también deberían ser más prácticas y rápidas.

