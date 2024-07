Gradas descuidadas

El paso peatonal que comunica el barrio Aranjuez con San Francisco de Goicoechea parece una selva y, además, siempre está sucio y descuidado en muchos otros aspectos. Es tierra de nadie, pues tampoco hay policías.

El zacatal que ha crecido en estos últimos meses es el escenario perfecto para que drogadictos y asaltantes se ubiquen ahí y atenten contra estudiantes del Colegio México, ciudadanos que vayan al hospital Calderón Guardia o turistas que visitan la Feria Verde.

Me gustaría que el nuevo alcalde de San José pusiera orden y se diera una vuelta por el lugar, o que al menos enviara a un asesor para que constatara el lamentable estado en que se encuentra tan necesaria vía peatonal, antes de que ocurra un homicidio. Agrego que, a estas alturas del siglo, el lugar debería estar iluminado para la seguridad de todos.

Daniel Madrigal Sojo, San Francisco de Goicoechea

Pago puntual al BCR

En el sistema del Banco de Costa Rica (BCR) no aparece el comprobante de pago de mi tarjeta y, por tanto, aparezco en la lista de morosos. Solicité una revisión en el supermercado donde hice la transacción y, ocho días más tarde, vuelven a escribir que sigo morosa. No es justo que dañen el récord crediticio de una persona que es puntual en sus obligaciones y que el banco no busque el documento que respalda mi pago. En Servicio al Cliente he esperado hasta 25 minutos y nunca contestan. Las sucursales que atendían los sábados en las plataformas ya no lo hacen, y me obligan a realizar los trámites en las oficinas centrales, donde se pierde media mañana. Comunicarse con el BCR es una odisea.

Marielos Espinoza Solano, San José

Historia y listas de espera

La Contraloría General de la República (CGR) se ha referido a las listas de espera con criterios como los siguientes: “En la práctica, uno de los problemas que inciden en las listas de espera es la insuficiencia de equipo médico e infraestructura, la escasez de especialistas y personal técnico en algunas ramas de la medicina, y, en general, la falta de fortalecimiento de los centros de salud de la red de servicios, en sus tres niveles de atención, situaciones que, si bien podrían atribuirse en parte a la disponibilidad de recursos, plantean un reto por introducir mejoras en la planificación institucional. Lo anterior, debido a que los esfuerzos institucionales hasta el momento no han hecho posible reducir esas listas de espera y, por el contrario, la cantidad de personas afectadas por esta situación continúa incrementándose”.

Posiblemente, no encontremos sorpresas en estas observaciones, pero sí debería sorprendernos que corresponden al Informe DFOE-SOC-IF-15-2011 de diciembre del 2011. ¡Hace 13 años!

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Errores comunes

Los periodistas emplean mal el verbo “electrocutar”, cuando lo correcto es “electrizar”. Electrocutar, por su etimología, significa matar o morir al recibir una descarga eléctrica. También, debido a las inundaciones, los periodistas citan “profundidad del agua rebalsada” en lugar de “altura”. Profundidad viene de “fondo” en latín, que nada tiene que ver con la altura, salvo que se mida hacia abajo.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

