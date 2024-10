Gollo da varias excusas

Quise hacer valer una garantía extendida, bastante cara, de un artículo comprado en Gollo de San Isidro de Heredia. Lamentablemente, pasan los días y solo recibo excusas. Aducen que es otra empresa, Servitotal, la que debe cumplir con la garantía y no Gollo. El perjuicio ha sido considerable.

Francisco J. Sánchez Calderón, Heredia

Fondos congelados

El 22 de setiembre, alguien ingresó a la cuenta de una señora y transfirió ¢100.000 a la mía en el Banco Nacional, donde durante 15 años me han depositado el salario. Me enteré cuando fui a realizar un pago y fue denegado; además, congelaron el dinero que tenía en la cuenta. He hecho múltiples gestiones, escribí a la Contraloría de Servicios del Banco Nacional, llevé una carta del patrono que certifica mi tiempo laborado y el monto de los depósitos, y ahora aducen que hasta que terminen la investigación no activarán la cuenta. ¿Me están castigando sin el debido proceso?

Glenda Campos Mesén, Desamparados

Raspas de la JPS

El domingo activé cuatro raspas en la app de la Junta de Protección Social. Después consulté y allí estaban, pero el lunes ya no aparecían. La semana pasada tardaron ocho días en corregir un problema del mismo tipo. Quejarse con la Contraloría de Servicios de la JPS es una pérdida de tiempo, ya que tardan mucho en responder los correos y lo pasan a Mercadeo, donde también se demoran.

Clever A. Calderón Rojas, La Uruca

Banca para el Desarrollo

Acudí al Banco de Costa Rica con el propósito de conseguir un crédito no reembolsable de la Banca para el Desarrollo. Reúno los requisitos, excepto uno para ellos: no tengo un mínimo de seis meses de ventas. ¿Cómo voy a tenerlo si no tengo dinero? No hubo manera, a pesar de que el decreto firmado por Rodrigo Chaves establece que se puede empezar de cero, sin garantías, y que el único requisito es conocer bien el negocio.

Freddy F. Méndez Castro, Aserrí

Doble débito

Traté de efectuar una compra en la app de McDonald’s, pero la primera vez dio como resultado “transacción fallida". Ingresé los datos nuevamente y esta vez no hubo problema. En mi estado de cuenta aparecen dos débitos por el mismo monto, con tres minutos de diferencia. McDonald’s insiste en que es un problema del banco, ya que para ellos solo se hizo un cobro, a pesar de los comprobantes digitales. Para el banco, si el negocio no acepta el error, tardan 120 días en realizar una investigación que, si no resulta a mi favor, me cobrará $10. Estoy en estado de indefensión.

Laura Serrano Echeverría, Montes de Oca

BCR SAFI

Penosamente, no han entendido o no les importa saber que somos muchos los afectados por las malas inversiones hechas por la SAFI del BCR. Creímos en su seriedad, en el respaldo del BCR y en su prudencia financiera, pero perdimos todos o la mayoría de los ahorros de una vida entera. Lo más grave es que somos personas de la tercera edad, que necesitamos de esos fondos para enfrentar los eventos adversos de salud. Es muy cuestionable que no les importen los inversionistas, que nombren a un gerente que trabajó en una empresa financiera que cerró por malos manejos y que sigan operando en oficinas suntuosas y de lujo en Rohrmoser, llenas de directores, gerentes, asistentes, secretarias, corredores de bolsa, choferes, etc. Lo que se requiere, y el sentido común así lo indica, es recortar gastos, como lo haría una empresa seria en problemas; ofrecer las propiedades desocupadas a través de corredores de bienes raíces y el Parque Empresarial del Pacífico a las muchas y exitosas empresas productoras y exportadoras, con financiamiento del mismo BCR para que sea interesante y atractivo.

Óscar Andreoli González, La Unión de Cartago

