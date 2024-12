Excelencia del periodismo

Como fiel lector del periódico La Nación durante muchos años, porque he encontrado una trinchera de excelencia con equilibrio para que nuestra democracia brille como una de las más estables de América Latina, me preocupan los comentarios de su actual director sobre los motivos de su renuncia. Creo que, por la salud del periodismo y de nuestra democracia, esta corporación empresarial debe mantener su línea de pensamiento contra el autoritarismo y los intereses personalistas sin doblegarse ante ninguna amenaza. Debe consolidar una línea de pensamiento que fortalezca nuestra democracia porque nos quedaríamos sin un pilar fundamental de nuestro sistema democrático. Los fieles lectores queremos un periodismo equilibrado, imparcial y combativo contra quienes quieren dañar la democracia

German Alfaro Murillo, Guanacaste

Calendario del TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobó el cronograma para las elecciones de febrero del 2026. El viernes 31 de enero será el último día para la presentación de solicitudes de inscripción de partidos políticos y para que los vicepresidentes de la República, ministros y otros funcionarios que quieran postularse a presidente o vicepresidentes en el período 2026-2030 renuncien a sus cargos. En el cronograma no se establece nada en el caso de que el presidente actual desee aspirar a una diputación. Conviene revisar el cronograma para aclarar esta situación.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Sin egoísmos políticos

El acto político más importante de Costa Rica fue la abolición del ejército. Desde 1948, Costa Rica no ha tenido que sufrir muertes de niños, mujeres, adultos mayores o soldados, ni destrucción de escuelas, hospitales, puertos, aeropuertos, puentes, etc. A nuestros jóvenes no se les obliga a cumplir con el servicio militar. Nuestro presupuesto no se traslada a la compra de armas de guerra; por el contrario, se destina a educación, salud y ayudas ante fenómenos naturales. Honor al expresidente José Figueres, quien, teniendo el poder absoluto tras ganar la guerra civil, optó por darle un mazazo simbólico al cuartel Bellavista. Hoy enfrentamos otras guerras sin balas que debemos erradicar: pobreza, sicariato, atención tardía en salud y el deterioro de la calidad de la educación.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Democracia en peligro

En solo dos meses, Claudia Sheinbaum dio pasos de gigante para cumplir con las propuestas de su antecesor. Según analistas entrevistados por Carmen Aristegui, logró la aprobación de leyes y reformas constitucionales exprés, lo que podría consolidar una “supremacía del poder” concentrado en el Ejecutivo. Unos aseguran que “aún hay tiempo”, mientras otros califican como “infructuosa” la lucha contra las reformas del Poder Judicial. Será difícil revertir las “reformas al régimen”, como denomina ella los cambios. Solo falta la aprobación del Senado para eliminar siete instituciones autónomas que actuaban como contrapeso del oficialismo. Alegan que el objetivo es “simplificar la estructura estatal”. Vale la pena analizar lo que está en riesgo en países vecinos y reflexionar antes de las próximas elecciones. La democracia no goza de inmunidad natural; hay que vacunarla.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Seguridad cibernética

Se habla mucho de pólizas, pero lo evidente es que las cuentas corrientes del ciudadano promedio las necesitan. Los bancos están obligados a financiar defensas cibernéticas robustas para evitar los hackeos, tan comunes en la actualidad. El ciudadano no debe pagar por las omisiones de los bancos.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

