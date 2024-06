Evasión de controles y promesas incumplidas

Todos los días sale a la luz una noticia acerca de cómo el presidente Chaves ordenó evadir los procedimientos de contratación que deben seguir instituciones públicas como el Sinart, la JPS y el Conavi. Ahora quiere un referéndum para poder actuar a sus anchas con los recursos de nosotros, el pueblo. Con este panorama, concluyo que llegó al poder con una sola agenda: alejarse de los controles que brindan un contrapeso al manejo de los recursos públicos. Atrás quedaron las promesas de campaña, que nunca estuvo interesado en cumplir, y está mostrando su verdadera cara.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Deficiente regulación financiera

Entidades como la Sugeval, el Conassif y la Sugef son deficientes en su labor de fiscalizar a bancos, cooperativas y todo tipo de financieras, lo cual se ve en el mal uso del dinero de los inversionistas. Ya es hora de que actúen con responsabilidad o que las cierren, porque, además de su mal funcionamiento, sus empleados gozan de sueldos muy jugosos que paga el pueblo. Sugiero crear un solo órgano regulador y evitar la improductiva burocracia.

Jorge Delgado Murillo, San José

Justicia social

Estoy de acuerdo con Fernando Villalobos Solé en su carta sobre el ICE y la CCSS. Debilitar nuestras instituciones públicas acabará con la justicia social, otrora estandarte de nuestra democracia. ¿Por qué los gobiernos no procuran mejorar nuestro estado social? ¿Por qué tanto egoísmo político?

Ferrando Solórzano Zapata, Guanacaste

Respuesta de Correos de Costa Rica

Respecto a la carta publicada el jueves 11 de junio de Miguel Fajardo Corea, confirmamos que el paquete le fue entregado ese mismo día.

Dalia Urbina Ríos, directora de Servicio al Cliente de Correos de Costa Rica

Acumulados de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) comete un error al emitir una tercera emisión de dos fracciones en los 100 números de las 1.000 series en los sorteos de chances, por cuanto disminuye el premio acumulado para cada billete. El martes 11 de junio se rebajó en más de ¢24 millones cada fracción del acumulado 1 y ¢12,5 millones del acumulado 2.

Gerardo Arias González, La Unión

Televisión digital

Contraté a Telecable, pero nunca me explicaron que iban a instalar la caja digital en un televisor, no en dos como yo esperaba. No me di cuenta hasta que los técnicos se marcharon. Cuando quise localizarlos, no pude porque sus números son privados. Inmediatamente llamé a Telecable y me prometieron ocuparse del asunto el 13 de junio, pero no vinieron.

Flora Isabel Retana Méndez, Moravia

Referéndum

Un diputado evangélico, entusiasmado con lo que dicen las ministras Díaz y Fernández, aseguró que el referéndum “va porque va”. Aunque no aclara para dónde “va”, le recuerdo que cuando un proyecto de ley roza las normas constitucionales, lo recomendable es que los diputados, si fuera posible, lo corrijan antes de la votación. Uno de los proyectos del referéndum, específicamente el que suprime competencias constitucionales a la Contraloría General de la República, es inconstitucional, de acuerdo con una sentencia de la Sala IV de hace 17 años. Por ello, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones cumpla con la consulta que habrá de hacer a los magistrados, indudablemente recibirá una respuesta acorde con el fallo, por lo cual el proyecto no podrá ser parte del referéndum. ¿Seguirá pensando el legislador que “el referéndum va porque va”?

Freddy Pacheco León, Heredia

