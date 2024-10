El video del ministro de Seguridad

Después de ver el video de los miembros de la policía dirigidos por el ministro de Seguridad Pública, al mejor estilo prepotente y con la falta de respeto que caracteriza al presidente Rodrigo Chaves, recordé los actos del ejército venezolano, comandado por el general Vladimir Padrino, en los que se subordinan a la dictadura de Maduro. Cuidado, Costa Rica, en cualquier momento, el ministro Zamora saldrá con sus subordinados levantando el brazo izquierdo y el puño cerrado, gritando vivas a Chaves.

Alberto Camero Rey, Palmares de Alajuela

¿Por qué todo lo tienen que edificar en Sabana, Escazú o Santa Ana? ¿Por qué no hacer el parque del agua en el balneario de Alajuela?

Esteban A. Sánchez Ramírez, San José

Es imposible que en Dekra contesten cuando se solicita una cita para la revisión de mi vehículo. Lástima, porque creo que es una buena empresa y el personal brinda muy buen trato. Ojalá resuelvan el problema, porque en este aspecto Riteve le gana.

Marco Tulio Vindas Chaves, Heredia

En atención a la carta titulada “Repuestos para relojes”, publicada el 14 de octubre, nos comunicamos con el cliente con el fin de brindarle apoyo en el proceso de retiro del paquete.

Dalia Urbina Ríos, directora de Servicio al Cliente de Correos de Costa Rica

Las familias afectadas por las inundaciones en la calle que pasa por el colegio, y que durante más de 50 años hemos sufrido terribles consecuencias, recibimos con gran satisfacción, y como una luz de esperanza, la excelente noticia de que el centro educativo se trasladará a otras instalaciones y demolerán el edificio ubicado cerca de la quebrada Chilamate.

A las inundaciones en nuestras casas se suma el pésimo trabajo de planificación urbana municipal. Me satisface que, por fin, el DIE del MEP cuente con una directora consciente de la responsabilidad que tiene el Ministerio al haber construido un colebio en un lugar donde nunca debió hacerse.

María Gabriela Bustos Cascante, San José

Con respecto a lo planteado por Martín Marín Hernández (Cartas, 13/10/2024), aclaramos que la Aresep realizó un ajuste para que las tarifas sean redondeadas a la moneda de menor denominación que el Banco Central tenga en circulación. Por otro lado, se promueve el sistema de pago electrónico para una mejor experiencia del usuario, lo cual incluye tarjetas bancarias de adulto mayor para obtener los descuentos que benefician a esta población.

Paolo Varela Brenes, intendente de transporte

Invito a Pilar Cisneros y al resto de la bancada oficialista a plantear un proyecto de ley para modificar la manera como se elige a los diputados. Los costarricenses debemos tener el derecho de elegir en las papeletas a las personas específicas y no solo a los partidos.

Ricardo Brenes González, Pococí

Me parece contradictorio decir que la paz se construye con un anuncio lleno de violencia. No se justifica dar rienda suelta al odio, menos en este momento. La paz construye paz, sensatez y diálogo, jamás violencia. Este mensaje promueve la división y el distanciamiento entre los ciudadanos que esperan otra respuesta a los problemas nacionales, y genera mayor confrontación, pero no paz. Es un reflejo de una cultura que no es la nuestra.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

