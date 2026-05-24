Cartas

El drama de los pequeños comercios víctimas del hampa parece batalla perdida

Ciento setenta asaltos al pequeño comercio en cinco meses es un dato que debe encender las alarmas

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Por Redacción de La Nación

Ciento setenta asaltos al pequeño comercio en cinco meses es un dato que debe encender las alarmas. Los comerciantes han optado por armarse y ya han hecho uso de ese recurso. Pronto, podría haber clientes afectados, dentro y fuera de los locales.








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