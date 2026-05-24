El drama de los pequeños comercios víctimas del hampa parece batalla perdida

Ciento setenta asaltos al pequeño comercio en cinco meses es un dato que debe encender las alarmas. Los comerciantes han optado por armarse y ya han hecho uso de ese recurso. Pronto, podría haber clientes afectados, dentro y fuera de los locales.

Los comerciantes viven la angustia diaria de sacarse esa ingrata lotería. Muchos no pueden pagar seguridad por la situación tan precaria del día a día con sus ventas. Y, cada vez más, los jóvenes se integran a pandillas para obtener dineros fáciles. Ya han perdido el miedo y el respeto.

Lo más grave es que no veo políticas del gobierno para hacer frente a este creciente problema. La batalla, por ahora, parece estar perdida.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Salud mental

La salud mental entre estudiantes universitarios es una preocupación cada vez más visible. En la UCR, un estudio del Consejo Universitario reveló que el 85% del estudiantado ha experimentado ansiedad, y más del 40%, síntomas de depresión.

Como estudiante, he visto y he vivido cómo la carga académica y la presión personal afectan a muchos jóvenes. Aunque la universidad cuenta con servicios de apoyo, estos no siempre logran responder a toda la demanda. Por ello, es necesario fortalecer los espacios de escucha en las sedes y facultades; organizar talleres y grupos de apoyo, y hacer campañas permanentes de salud mental. Hablar del tema puede marcar la diferencia.

Saúl Vallecillo Reales Desamparados, San José

Renuncia a inmunidad

Si tanto le molesta a la presidenta y a su partido la mora judicial y los largos plazos de los juicios –especialmente los penales– ¿por qué no exige a sus ministros y diputados que renuncien a su inmunidad y no se refugien en una cobarde inmunidad para que se les juzgue en un procedimiento ordinario?

Humberto Moya Mórux, Alajuela

Hablando de plantas hidroeléctricas

En el excelente artículo “ICE urge contratar generación térmica privada para evitar cortes de luz en 2027″ (La Nación 22/05/26), deseo comentar: 1) Concerniente a la planta hidroléctrica Reventazón: desde que se inauguró, esta obra ha dado problemas en el vertedor de excedencias y otro tipo de infiltraciones, que han obligado al ICE a parar la generación eléctrica muchas veces por precaución de daños mayores propios de supuesto mal diseño y construcción. Pregunto: ¿por qué la Contraloría no actúa nunca contra los proyectos del ICE, pero sí actúa duramente contra las obras del MOPT? ¿Considera al ICE una vaca sagrada? 2) La planta Sandillal, del complejo Arenal, es la más pequeña de todas: genera únicamente 36 MW del total indicado.

Max Sittenfeld Appel, San Rafael de Escazú

Respuesta del Banco Nacional

Al señor Roberto Sáenz Elizondo (Cartas 01/05/2026): le ofrecemos disculpas por la atención recibida en la sucursal del Banco Nacional de Curridabat. Tras revisar el caso, el gerente reforzó internamente los protocolos de servicio y disponibilidad de efectivo para evitar situaciones similares con monedas. Agradecemos estos comentarios, que nos permiten seguir mejorando.

Manuel Avendaño Arce, director de Comunicación del Banco Nacional

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