El País

Planta Reventazón apagará turbinas al menos ocho meses por ‘mantenimiento mayor’

ICE programó salida de operación a partir de octubre del 2026

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Por Juan Fernando Lara Salas
La planta Reventazón, en Siquirres, es la mayor del país con 305 megavatios de capacidad instalada. El ICE prevé apagarla el 24 de octubre del 2026 para obras de impermeabilización y reforzamiento estructural del embalse; incluida la atención de grietas. (Alejandro Gamboa Madrigal)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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