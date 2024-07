Documento del MEIC retrasa apertura de pyme

El Ministerio de Economía (MEIC) aprobó el 6 de junio mi solicitud para crear una pyme que estoy estableciendo junto con mi nieto. Para obtener un permiso de Salud, requiero el comprobante, que se solicita enviando un correo a siec@meic.go.cr. He ido dos veces y aún continúo esperando. ¿Cuánto más tendré que estar pagando alquiler y patente, y agotando mi paciencia?

Jorge Rojas Gutiérrez, Goicoechea

Reclamo de factura

Tengo un apartamento en Nova Loft y pago puntualmente, pero cada mes pido el comprobante de pago y me contestan que van a revisar en el sistema. Tengo casi un año pidiendo mi factura. Es obligatorio enviarla por correo; todo cliente tiene derecho a recibirla.

Consuelo Holmann Sáenz, Escazú

Actividad en el Tobías Bolaños

Doña Anabelle Araya García (“Cartas”, 2/7/2024) no visita el aeropuerto Tobías Bolaños desde hace mucho tiempo. Para quienes vivimos muy cerca, no hay día o noche (hasta la madrugada) en que no se presente actividad con continuas salidas y llegadas de aeronaves, no solo de avionetas, sino también de jets de empresas que realizan vuelos comerciales o privados, además de los vuelos ambulancia y otros.

Los sábados y domingos se llevan a cabo vuelos recreativos en helicóptero. Adicionalmente, en él operan escuelas de enseñanza para pilotos, mecánicos de aviación, etc.

Es impresionante ver la cantidad de personas que llegan a ver las avionetas y los jets descender o despegar una tarde, esperando el atardecer o el día de la aviación, cuando se llena completamente la entrada del aeropuerto. Créame, hay muchas y muy modernas.

Ricardo Ballestero Campos, Rohrmoser

Solicitud de pasaporte por correo

Solicité que me enviaran el pasaporte por Correos de Costa Rica. Días antes recibí varios mensajes informando de que estaba en ruta, por lo cual debo esperar pacientemente en casa. He intentado comunicarme con Correos para investigar un mensaje sospechoso que pedía un pago de ¢200 por transporte, solicitando información de la tarjeta.

Los números proporcionados por la central telefónica indican que “no pertenecen a ningún abonado”. Es lamentable el grado de desprotección en el que nos encontramos los usuarios.

Mario Monge Román, Patarrá

Recta razón

En la convivencia cotidiana de la ética aplicada se cultivan valores y se gestan las virtudes. La valía de las virtudes resalta el mérito de los hábitos operativos buenos, porque una buena obra también hace bueno a quien obra bien, mencionan Aristóteles y santo Tomás.

En san Agustín, la frase scio me agere (tengo conciencia de mi obrar) refiere a la capacidad interior del ser humano de conocer y juzgar la bondad o malicia de las acciones propias y ajenas. Para santo Tomás, se trata de un juicio de la recta razón que permite reconocer la cualidad moral de un acto concreto que estamos realizando o hemos realizado.

Por su origen, el ser humano está llamado a ser realizador de valores, fortalecer la cultura de la ética por el justo y apropiado servicio humanitario en las instituciones públicas y privadas. El imperativo ético existe únicamente para la persona que se respeta a sí misma.

César G. Fernández Rojas, Guadalupe

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.