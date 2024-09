Disparidad en el reconocimiento deportivo

Andrea Sanabria, indígena cabécar, ganadora en varias ocasiones de la Carrera al Chirripó, participó en la competencia mundial de atletismo de montaña en España. Iba en los primeros lugares hasta que sufrió una lesión en un tobillo. Logró completar la competencia, pero terminó en una posición inferior a la inicial. A esta brillante atleta nunca se le ha brindado el apoyo que merece.

En contraste, la Selección Nacional de Fútbol que entró al Campeonato Mundial por la puerta del repechaje fue despedida como si fueran héroes, con escolta de la Policía de Tránsito. Sin sonrojarse, hablaron de la posibilidad de convertirse en campeones.

Un exdirigente del fútbol, condenado por recibir sobornos, escribe un libro y se convierte en noticia y objeto de entrevistas. Un futbolista que estuvo en el banquillo en dos equipos extranjeros regresa al país en un jet privado y trae consigo al peluquero de su esposa; esto también es noticia.

No es de extrañar, por tanto, que un presidente misógino, que no dice la verdad y es chabacano, goce de la simpatía de un grupo nada despreciable de ciudadanos.

Rodrigo Cabezas Moya, Alajuela

Servicio de Correos

El servicio al cliente de Correos de Costa Rica es pésimo en Cedros y Sabanilla. El mensajero decide si va a la puerta de la casa o si uno debe salir a la calle. Han tenido el pasaporte de mi hija durante tres semanas y quedaron en comunicarse conmigo, pero no lo han hecho. Me parece ilógico que no tengan la obligación de verificar si la persona está en la casa en el momento de la entrega; de lo contrario, uno debe ir a la sucursal, a pesar de que se paga por el servicio de entrega a la puerta de la casa.

Laura Rivera Solano, Sabanilla

Ruta de la educación

Durante una sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en la que se discutió el presupuesto del FEES para el 2025, la ministra de Planificación respondió a una pregunta sobre la “ruta de la educación” y afirmó que “no está elaborada como una política pública, sino que está en proceso de formulación”. Esto, que ya de por sí es grave, resulta chocante e inaceptable viniendo de la jerarca que precisamente debe promover el cumplimiento de las metas del Plan Nacional y de las distintas políticas sectoriales.

Si una acción de política pública carece de objetivos, metas claras e indicadores que permitan medir su avance, básicamente no existe, o bien, tendría el valor del humo de una fogata. La irresponsabilidad de las autoridades marcará a toda una generación, y el profesionalismo de la ministra queda en entredicho.

Luis Paulino López Fernández, Tibás

Parque Okayama

Hace un tiempo me referí a la limpieza en el Parque Okayama, en San Francisco de Dos Ríos, y la situación sigue igual; de hecho, ahora ocurre todos los días. Las personas que se sientan en las bancas arrojan los residuos por todas partes.

Aunque la Municipalidad limpia de lunes a viernes, durante el fin de semana se acumula más basura. Los negocios de comida rápida en los alrededores no están colaborando con el aseo; todos los días dejan bolsas y papeles en tal cantidad que afean y contaminan el parque.

Sugiero que, poco antes del cierre diario de los locales, una persona recoja los desechos, cierre bien las bolsas o las guarde para sacarlas cuando pase el camión recolector. Así, las aves y los indigentes no sacarán el contenido.

Víctor Manuel Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

