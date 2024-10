Diatriba empañó la conmemoración en Puntarenas

Una fecha emblemática para la ciudad de Puntarenas, que históricamente ha reunido a delegaciones estudiantiles de varias provincias, que con gran fervor cívico honran la memoria de los próceres Mora y Cañas, lamentablemente fue empañada por la diatriba, como es su costumbre, del presidente. El país, y en concreto Puntarenas, no merece esta clase de agravios. Flaco favor hace el mandatario con su discurso, y al gabinete que lo consiente, a los mentores y a las aulas que los formaron. Recapaciten, busquen ayuda.

Milton González Castro, Cartago

Presidenta de México

México eligió por primera vez a una mujer presidenta, quien dijo claro y fuerte: “Es tiempo de mujeres”. Palabras motivadoras y comprometidas con las mujeres de su país y del mundo, pero que solo podrá cumplir si se sacude la sombra de AMLO.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Repuesto para horno

Euromobilia me cobró por una inspección para determinar un repuesto de importación para un horno. Han pasado ocho meses y no he logrado saber el estado de la gestión, a pesar de múltiples mensajes y llamadas. Espero que la gerencia tome nota de esta ausencia total de sentido de servicio al cliente.

Jorge Cordero Vargas, San Antonio de Belén

Razón y sinrazón

Los antiguos entendían por “razón” lo que hoy nosotros entendemos por “conciencia”: la identificación de una situación y su correspondiente acción ética.

Por su parte, para los modernos, la razón es sinónimo de cabreo, de fluidos biliares, de enojo y deseo de venganza, es decir, de argumentos basados en premisas estomagantes, cuyo asidero es la misma sinrazón. Por eso, hoy tenemos los líderes políticos que nos merecemos.

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

Problema en cajero

Recientemente, dos depósitos hechos en el BAC San José en un cajero automático no fueron acreditados a mi cuenta. Exijo que resuelvan la situación.

Francella Sandoval Porras, Moravia

Patrullas en mal estado

Debería darle vergüenza a un ministerio esencial no dar mantenimiento a sus patrullas. Un oficio tan básico que cualquier ciudadano sabría hacer si tiene un vehículo. ¿No es obvio que tantos autos necesiten mantenimiento? ¿Han pensado en emplear un mecánico o contratar un taller para revisiones continuas? Este es solo un ejemplo de los problemas que enfrentan varios ministerios. Algunos son tan evidentes que cualquiera encontraría una solución, si hubiera voluntad. En lugar de insultos y condenas contra otros miembros del gobierno, el presidente y su gabinete deberían ocuparse de lo obvio y básico.

Jean Redmond, San Vicente de Moravia

Solo un punto de venta

En Santo Domingo de Heredia, solamente en el Más x Menos se puede apostar al juego de la Lotto. En los puestos que tiene la Junta de Protección Social en el cantón no han instalado la máquina, y, para mayor incomodidad, hay que ir al supermercado los miércoles, uno de los tres días de la semana en que se realiza el sorteo.

José Rivera Mata, Heredia

Depósito bancario

Mi pareja hizo un depósito en el BAC y, dos días después, todavía no aparece en el sistema. Primero fue el Banco Nacional y ahora el BAC. Espero que lo resuelvan y obtengamos nuestro dinero, porque lo necesitamos para los pagos básicos. Ya me preocupan los servicios de cooperativas y bancos. Llamo al BAC y nadie contesta; solo atienden de manera electrónica o por WhatsApp, pero sin resultados.

Erick Gómez Torres, Hatillo

Odio y rencor

El presidente vive odiando a todo aquel que no comulgue con su ideología o forma de proceder y gobernar. Está inmerso en un rencor que le impide tomar acciones para dirigir el país por la senda del progreso economico y social. La educación, la seguridad y la paz social están dañadas por el odio y el rencor que impide olvidar el mal pasado y buscar la armonía que tanto merece Costa Rica.

Alberto Camero Rey, Alajuela

