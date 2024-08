Desafío para la Municipalidad de Cartago

Espero que después del cierre del puente ubicado en la carretera hacia Dulce Nombre la Municipalidad de Cartago sea eficiente. No queremos ser presa fácil de la burocracia mientras comienza la construcción de la nueva estructura, pues no sería consecuente con los impuestos que pagamos.

Julián Martínez Madriz, Cartago

Respuesta del Servicio Civil

Don Bernardino Rojas, en su crítica al Servicio Civil (20/8/2024), hace una aseveración errónea, ya que a las personas les asiste el derecho al debido proceso; por tanto, no se les puede aplicar de forma arbitraria y previamente una sanción; antes, debe comprobarse la comisión de una falta o delito.

El cobro de salarios mientras se tramita el despido sin responsabilidad patronal es un mandato en la Ley Marco de Empleo Público, en concordancia con la jurisprudencia constitucional. Esta ha determinado que cuando un servidor público está sometido a un proceso, cualquier medida cautelar que impida la ejecución de las tareas que venía desempeñando libra al patrono de la obligación del pago del salario, pero debe ordenarlo la autoridad jurisdiccional; en caso contrario, se entiende que es con goce de salario.

Por otra parte, quienes ocupan cargos en “las altas esferas del gobierno” no están cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.

Francisco Chang Vargas, director general de Servicio Civil

Cita en el 2027

En estos días, asistí a la Clínica Marcial Rodríguez Conejo, en Alajuela, debido a un problema para orinar. El médico me refirió de urgencia al Hospital San Rafael, pero me dieron cita hasta febrero del 2027. ¿Creen que puedo esperar tanto tiempo?

Pablo A. Hernández Páez, Alajuela

Respuesta del BAC

Conversamos con don Edgar Herrera Lara para dar seguimiento y solución a la situación que describió en su carta a la columna del 3 de agosto. Nos complace informar que este caso se resolvió de manera satisfactoria. Lamentamos lo sucedido.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación

Gente de bien

Hermosa reflexión de Voltaire: Solo entre gente de bien puede existir amistad, ya que la gente perversa solo tiene cómplices. La gente interesada tiene socios; la manipuladora, víctimas. Solo la gente buena tiene amigos.

Gracias a Dios, la naturaleza y, con ella, los monitos todavía tienen amigos. La frase más famosa que se le atribuye a Voltaire dice: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Aquí se exalta el valor del respeto y la tolerancia, además del derecho a la libertad de expresión, cimiento para una sociedad democrática.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Mala experiencia

El martes 16 de julio, compré un sillón en Siman. La entrega se programó para el jueves siguiente, y quedaron en llamarme para coordinar. No lo hicieron, y en el call center me indicaron que, debido a un retraso en los envíos, el viernes coordinarían conmigo, pero tampoco cumplieron.

El sábado, un supervisor alegó que el sillón tenía un defecto de fábrica y que, al ser el último, no podían cambiarlo; que debía resolver con Servicio al Cliente en la tienda. Fui a la tienda y no estaban al tanto de la situación. El lunes me dijeron que no estaba dañado, sino que nadie en la bodega lo encontraba, y si quería, podía cambiarlo por otro. Me sentí como en un programa de cámara escondida y opté por el reembolso.

María Isabel Runnebaum Jiménez, Goicoechea

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.