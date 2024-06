Cuatro barrios de Limón sin servicio de autobús

Desde el 2022, los barrios Santa Eduviges, Los Corales, Siglo XXI y Pacuare, dependientes de la ruta 723, en Limón, carecen del servicio de bus por varias razones. Durante la pandemia, las restricciones impidieron que la gente saliera de sus casas, consecuentemente disminuyó la demanda. Posteriormente, el precio del combustible experimentó un aumento constante e instituciones como colegios, escuelas y universidades pasaron a la modalidad virtual por un largo período, y muchos trabajos también. La calidad del servicio de buses comenzó a deteriorarse notablemente, los horarios se volvieron impredecibles y las esperas podían prolongarse hasta dos horas. Esta situación llevó a los residentes a recurrir a los taxis ilegales, porque ofrecían tarifas más económicas y disponibilidad. Finalmente, el servicio de buses fue retirado. La falta de transporte causa aislamiento, dificultades para la movilidad y un alza en los costos de traslado. Es crucial que las autoridades locales y las empresas de transporte tomen medidas urgentes.

Keylin Cascante Arce, Limón

Felicitaciones

Debemos felicitar a Sylvia Jiménez, jefa del Departamento de Aeropuertos de Aviación Civil, por la exposición detallada de hechos durante sus declaraciones ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, relacionados con el contrato para la reparación de la pista del aeropuerto de Liberia.

Muy valiente su posición contra presiones superiores. Ella debe servir de ejemplo a todo funcionario comprometido con sus obligaciones.

Guillermo Álvarez Martínez, Santa Ana

Plataforma de la JPS

Compré con mi firma digital dos veces billetes de lotería, el jueves 23 y el viernes 24 de mayo, en ambos casos se me rebajó el dinero, pero nunca me los acreditaron en el histórico de compras o de billetes activos. Llevo una semana intercambiando correos con personal de asistencia técnica de la Junta de Protección Social (JPS) en línea y no resuelven el problema.

La nueva app no funciona, ya que es demasiada lenta, cambiaron algo que era sencillo y bueno por una plataforma que es imposible de usar.

Álvaro Rojas González, San José

Respuesta del BAC

En respuesta a la carta a la columna del 7 de mayo, nos comunicamos con Marcela Castro Barrantes y aclaramos las dudas sobre su disconformidad. Lamentamos el inconveniente.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación del BAC Credomatic

Heroína en el Everest

No comprendo por qué algunas personas pretenden minimizar la extraordinaria hazaña de Ligia Madrigal. Tal vez por ser mujer. Para realizar tal proeza, se necesita la condición física del mejor atleta del mundo y, sobre todo, una excelente condición mental.

Algunas personas le atribuyen su éxito a la ayuda de ocho o más sherpas. Por favor, la asistencia está regulada y no es a voluntad del escalador.

No todos los que han intentado llegar a la cima del Everest lo han logrado; muchos han muerto y otros ni con la asistencia de mil sherpas han conseguido lo que Ligia. Gracias, Ligia Madrigal, por poner en alto el buen nombre de Costa Rica.

José A. Barboza Navarro, Pérez Zeledón

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.