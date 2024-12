Caos en carreteras

Me identifico plenamente con el comentario de don Carlos Aguilar Segura, publicado el 2 de diciembre. Pareciera que el MOPT no realiza su trabajo como debería. Es asombroso cómo los ciudadanos tenemos que soportar motocicletas manejadas a altas velocidades, haciendo piruetas y con escapes alterados. Gran cantidad de personas consumen licor en público y estacionan mal sus vehículos, incluso en zonas con rótulos que indican “no se estacione”, además de que el ruido de los parlantes sobrepasa los decibeles permitidos por ley. Esta es una pesadilla en muchos lugares. Me gustaría saber qué acciones tomarán las autoridades para resolver un problema que se está agravando.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌