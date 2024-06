Apoyo a la contralora

Hago público mi apoyo incondicional a la contralora de la República, Marta Acosta, y estoy segura de que es la voz de muchas ciudadanas —entre ellas, la señora de Purral— por su seriedad, civismo, profesionalismo y patriotismo, demostrados ante la tal “ley jaguar”, un mamotreto plagado de malas intenciones que no encaja en nuestra Constitución Política, a diferencia de otras mujeres del gobierno de Chaves, que solo mienten y vociferan en defensa de este artilugio. En un país democrático como el nuestro, son fundamentales los pesos y contrapesos para un sano control de las finanzas públicas.

Yamileteh Chaverri Salazar, Heredia

Referéndum

Los diputados deben rechazar de plano el proyecto de ley “gatito”, no dejarse intimidar por la prepotencia de Chaves y hacer su trabajo, que para eso fueron elegidos.

Homero Escorcia López, Pavas

Seguro y desprotección

Comparto la carta a la columna de Cassandra Monge Ramírez. Cuando uno quiere cobrar el seguro debido a un accidente, esgrimen cualquier pretexto para no pagar. ¿Por qué venden seguros a un cliente que no califica? Me pregunto también para qué sirve la Superintendencia General de Seguros (Sugese), si no hace nada en estos casos.

El seguro contratado lo han cobrado durante meses o años, y las primas se las dejan las aseguradoras. Entonces, si uno no califica, por lo menos que le devuelvan el dinero. Si no, es una estafa a vista y paciencia de la Sugese.

Randall García Chacón, San José

Orgulloso del español costarricense

Días atrás, una piloto extranjera criticó el acento costarricense, sin saber que el mejor español se habla en Colombia y Costa Rica. Nuestro país es uno de los más educados de la región; eso se sabe comparando y viajando, sin negar que España es el origen de la lengua.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Artículo de Jorge Woodbridge

Excelente radiografía nos da el artículo de Jorge Woodbridge en La Nación. Debería ser analizado por todos los costarricenses para que en las próximas elecciones elijan a personas que entiendan y quieran hacer cambios por un mejor futuro de nuestra sociedad.

El artículo explica la creación de instituciones sin control, las ineficiencias, la duplicación de funciones y la creación de condiciones y beneficios para un sector burócrata a costa de los costarricenses que deben pagar impuestos para sostener el sistema.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Salvar a Coopeservidores

Estoy totalmente de acuerdo con el exgerente del BCR con respecto a Coopeservidores. Lo importante es salvarla y no hundirla, por el bien de todos, y levantar la confianza en bancos y cooperativas. Ojalá acojan la iniciativa.

Manrique Rodríguez Sáenz, Montes de Oca

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial es un amontonamiento de datos que no tienen historia, que no son narración, sino vertiginosa acumulación. Cuando los algoritmos hablen de nosotros “por sí solos” y seamos medibles —según ellos— con inaudita exactitud, cuando estos puedan decidir si somos sujetos para un crédito y hasta calcular el día en que sufriremos un ictus, tal vez ese día (o quizá solo ese día) despertemos muertos.

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

Listas de espera

El problema de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se podrá resolver a corto plazo trayendo especialistas del extranjero. Para esto, la Junta Directiva de la CCSS debe preparar un proyecto de ley para contratarlos rápidamente.

Cléver Antonio Calderón Rojas, Uruca

Cartas por WhatsApp

Artículos de opinión

