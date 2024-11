Alto costo por no colocar túneles falsos

Conservadoramente, el costo diario del cierre ocasionado por derrumbes en la ruta 27 supera el millón de dólares. No solo por las consecuencias para los 17.000 vehículos que cada día transitan por ella, sino también por los retrasos en exportaciones, importaciones, turismo, comercio local, transporte de ciudadanos y otros. Pese a ello, el gobierno sigue hablando de acciones limitadas de limpieza de escombros en sitios cada vez más numerosos, y no de la verdadera solución propuesta oportunamente: la construcción de túneles falsos, para que los materiales caigan en el abismo sin interrumpir el tránsito y, más importante aún, sin poner en peligro la vida de las personas.

Freddy Pacheco León, Heredia

Cuenta en cero

Hace aproximadamente un mes y medio realicé un trámite de devolución de dinero en el BAC de Multicentro. Mi esposo falleció, y su salario, junto con otro dinero, estaba depositado en esa cuenta. Quince días después, me indicaron en un correo electrónico que la cuenta estaba en cero. Una funcionaria del BAC me dijo que iba a escribir un correo al departamento que envió la notificación del estudio, pero han transcurrido 22 días y nadie me da respuesta sobre la gestión, mucho menos sobre el dinero.

Marielos Espinoza Solano, San José

Basura de traileros

¿A quién le corresponde velar para que los traileros que se estacionan desde Sonzapote de La Cruz de Guanacaste hasta la frontera con Peñas Blancas recojan la basura y no la tiren a la orilla de la carretera? El domingo pasamos por ahí, y daba pena ver la cantidad de bolsas plásticas, platos de estereofón, vasos y botellas plásticas, etc. Es terrible cómo dañan el ambiente. Después no nos quejemos de las inundaciones y los ríos contaminados por basura, culpa de personas inconscientes. Por lo menos, pongan basureros y asegúrense de que haya encargados que los recojan periódicamente.

Montserrar Murillo Chacón, Guanacaste

Navidad de antaño

Tuve el privilegio de vivir las Navidades de antaño, cuando disfrutar era simplemente la libertad descamisada, correteando en los potreros, los soberanos panzazos en el río y las infaltables cogidas de café. Para los niños de entonces, eso fue lo más cercano a la felicidad. Cuando veo a la niñez y juventud de hoy, secuestradas por el celular, enajenadas por la laptop y adoctrinadas por las redes sociales, ¡extraño aún más aquellas Navidades de fraterna cercanía!

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Siman no atiende

Tuve una mala experiencia con la tienda Siman, ubicada en el City Mall de Alajuela. Desde hace más de un mes, he ido al local, llamado por teléfono, enviado correos y me he comunicado con el call center, entre otros. Incluso me proporcionaron el número de seguimiento 02258547.

Una refrigeradora LG Inverter, cuya garantía vence el 30 de noviembre, produce un ruido extraño. ¡Es increíble que una empresa de tanto prestigio no se digne a cumplir lo que establece el contrato de compra!

Humberto Benavente Carvajal, Alajuela

