Cartas

¡Alguien que me diga cómo puedo conversar con el personal de Conape!

Su sistema de acceso a citas presenciales es inoperante en la sede central y, virtualmente, no ofrecen los mismos tipos de cita; tampoco es posible contactarlos vía WhatsApp

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Por Redacción de La Nación

Expreso mi inconformidad con los servicios dados por Conape. Su sistema de acceso a citas presenciales es inoperante en la sede central y, virtualmente, no ofrecen los mismos tipos de cita.








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