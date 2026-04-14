¡Alguien que me diga cómo puedo conversar con el personal de Conape!

Expreso mi inconformidad con los servicios dados por Conape. Su sistema de acceso a citas presenciales es inoperante en la sede central y, virtualmente, no ofrecen los mismos tipos de cita.

Qué absurdo: en una ocasión anterior, en que tuve el mismo problema (que sigue sin resolverse), lo único que me ofrecieron fue que me dirigiera a la oficina de Pérez Zeledón (siendo yo de San José) y no tenía siquiera los fondos del desembolso correspondiente.

Necesito reunirme con ellos para hacer cambios en el plan de estudios y no hay forma de contactarlos; la atención vía WhatsApp también es bastante ineficiente.

Además, al no poseer ellos un convenio con la UCR, las fechas de desembolso semestral no coinciden con los periodos de ingreso. Necesito ayuda para resolver este problema.

Natalia Cubillo Fernández, Sabanilla, Montes de Oca

Estacionamientos en torre

Totalmente de acuerdo con la carta publicada el 6 de abril, firmada por el señor Carlos Alberto Saborío. Parqueo de pesadilla. Ya es hora de que la administración del Centro Nacional de Convenciones construya una torre de aparcamiento. Y lo mismo debería hacerse cerca del Estadio Nacional. Ambos sitios deben facilitarle la vida a los asistentes. Que cobren por el estacionamiento y así, además, generan trabajo.

Douglas León Campos, San Rafael de Escazú

Respuesta de Mabe

El pasado 17 de febrero, me publicaron en este espacio una queja contra la marca Mabe. Ahora, debo decir que, en días pasados, fui contactada por la marca y se me brindó una excelente solución, la cual ya se ejecutó.

Sandra Sáenz Robles, Llorente de Tibás

Padre de la patria cubana

En la estoica, heroica y sufrida tierra cubana, pueblo de héroes y artistas, que a pesar de su pobreza no se cansa de cantar y bailar, se celebrará el 18 de abril el 207.° aniversario del nacimiento del padre de la patria cubana, Carlos Manuel de Céspedes, quien murió en combate luchando por la independencia de su patria (1819-1874).

Abogado y rico hacendado, abandonó su bienestar para internarse en la selva, camino al martirio. En 1968, lanzó al cielo el Grito de Yara y dio inicio a la Guerra de los Diez Años; se convirtió así en el primer presidente de Cuba en armas.

José Martí lo admiró, se inspiró en él para continuar la lucha y se inmoló por los mismos ideales. Ambos fueron humanistas, escritores, oradores, poetas y amantes de las artes.

Céspedes ha sido considerado coautor de la bayamesa, canción del romántico bolero, y muchos poemas de Martí son letra de famosas canciones populares.

Un aniversario es una ocasión para recordar, pero, sobre todo, es un momento de reflexión, para que estos valores vivan en el espíritu de todas las personas. Ambos idealistas nos enseñan que el sendero de la libertad –ese terreno exuberante de vegetación tropical– si se descuida, se pierde.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Canas ignoradas

Muy acertado el artículo del señor Sergio Morales, “Canas ignoradas”. Tiene razón: empresas, tiendas, restaurantes y bancos han digitalizado los sistemas de pago y de compra sin tomar en cuenta a la gran cantidad de clientes adultos mayores. No todos se han podido o se han querido actualizar, ni todos tienen nietos que los acompañen, ni todos los cuidadores están actualizados o son de plena confianza.

Marjorie González, Curridabat

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