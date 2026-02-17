Mabe: ni seriedad ni responsabilidad

Creyendo y confiando en la reconocida marca Mabe, adquirimos una refrigeradora que nos falló en noviembre pasado. Se contactó al Centro de Soluciones Mabe, en México, y se acordó fecha para la visita del técnico. Dos veces nos dejaron esperando.

Cuando por fin vino, nos dijo que la pieza dañada se traería de México. Desde hace tres meses, estamos esperando el repuesto. Cada vez que consultamos, nos evaden, tanto el Centro de Soluciones como el técnico.

A todos aquellos que, como nosotros, confiamos en esta marca, tomen nota: no tienen seriedad, responsabilidad ni credibilidad.

Sandra Sáenz Robles, Llorente de Tibás

Investigación periodística más acuciosa

Es de rutina leer y ver en todos los medios informativos noticias sobre heridos y muertos en nuestras carreteras y quejas por los largos periodos de espera para acceder a citas y procedimientos médicos en la CCSS.

Sin embargo, no hay quien presente verdaderas soluciones. Los profesionales en Comunicación abordan estos temas siempre igual, no sé si por falta de acuciosidad o por temor a profundizar en las verdaderas razones de estos problemas.

El comunicador o periodista debe ser un verdadero investigador que se involucre y profundice en los hechos, analizándolos desde sus orígenes y buscando sus verdaderas causas. En esta tarea, podrían verse involucrados incluso en situaciones de peligro, si es que les toca denunciar a personas o gremios con poder.

Las causas existen y las soluciones también; algunas, conocidas desde hace muchos años. Qué bueno sería encontrar a ese periodista que se involucre y trate de llegar al fondo de los temas.

Carlos Martín Fernández Núñez, San Sebastián

Sugerencias de reformas

Yo le solicitaría a la presidenta electa, a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo de Elecciones que se planteen las siguientes reformas: 1) Que se prohíba elegir en un cargo público a una persona que tenga acusaciones ante la justicia. 2) Que, igualmente, se prohíba designar en cargos públicos a quien mantenga deudas con la CCSS. 3) Que se prohíba la participación política, en toda su extensión, a las autodenominadas “iglesias cristianas”, como vedado está que lo haga la Iglesia católica. 4) Que se implante nuevamente en los procesos electorales la práctica de mancharse el dedo índice derecho con tinta indeleble luego de depositar el voto. Esto, con el fin de identificar, familiar y socialmente, a esas personas que, con su abstencionismo, están minando nuestra democracia. El voto es libre, pero también obligatorio. Quizá hasta se podría multar a quienes no emitan su voto.

Fernando Jiménez R., San Rafael de Escazú

I y II República

Me parece que los artículos del historiador don David Díaz, y del constitucionalista don Rubén Hernández Valle, publicados recientemente, resumen dos de las principales posiciones que conozco sobre el tema de la I y II República. El primero de estos considera “un abuso” hablar de una II República, dado que la Constitución Política de 1949 es una versión con ajustes no tan revolucionarios respecto de la de 1871; mientras que el segundo artículo resalta los ajustes que harían de la Constitución de 1949 un “cambio radical” respecto de aquella otra.

Lo que me llama la atención es que ninguno de esos artículos (no digo que los autores, porque posiblemente en otras ponencias lo hayan hecho) menciona que es a partir de la Constitución Política de 1949 cuando se otorga el derecho al sufragio de las mujeres. Para mí, ese cambio es suficiente para hablar de una II República.

Ronald Castro Ch., Heredia

