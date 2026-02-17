Cartas

Mabe: ni seriedad ni responsabilidad

Desde hace tres meses, estamos esperando el repuesto. Cada vez que consultamos, nos evaden, tanto el Centro de Soluciones como el técnico

Por Redacción de La Nación

Creyendo y confiando en la reconocida marca Mabe, adquirimos una refrigeradora que nos falló en noviembre pasado. Se contactó al Centro de Soluciones Mabe, en México, y se acordó fecha para la visita del técnico. Dos veces nos dejaron esperando.








