Cartas

Peligro, vergüenza y cólera: la pesadilla de parquear para asistir a una presentación en el Centro Nacional de Convenciones

¿Por qué en Costa Rica no podemos hacer las cosas bien? Contar para saber si se dispone de suficientes parqueos no es ciencia espacial

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Por Redacción de La Nación

Recientemente, mi esposa y yo tuvimos una muy mala experiencia. El jueves 5 de marzo asistimos al Centro Nacional de Convenciones con motivo de la presentación del señor Dante Gebel. Primero, tuvimos que hacer fila en el vehículo desde un kilómetro antes... todo para que, al cruzar las agujas del parqueo, se nos dijera (al igual que a los demás conductores) que no había lugar. Debí volver a salir para estacionar en Plaza Real Cariari, desde donde una buseta nos trasladaría. ¿Por qué no ubicaron a alguien a la entrada con un rótulo que así lo indicara? Fueron 30 minutos perdidos.








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