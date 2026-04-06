Peligro, vergüenza y cólera: la pesadilla de parquear para asistir a una presentación en el Centro Nacional de Convenciones

Recientemente, mi esposa y yo tuvimos una muy mala experiencia. El jueves 5 de marzo asistimos al Centro Nacional de Convenciones con motivo de la presentación del señor Dante Gebel. Primero, tuvimos que hacer fila en el vehículo desde un kilómetro antes... todo para que, al cruzar las agujas del parqueo, se nos dijera (al igual que a los demás conductores) que no había lugar. Debí volver a salir para estacionar en Plaza Real Cariari, desde donde una buseta nos trasladaría. ¿Por qué no ubicaron a alguien a la entrada con un rótulo que así lo indicara? Fueron 30 minutos perdidos.

Pero fue peor aún: al dirigirme a la parada de la buseta, topé con una fila de decenas de personas, pues era un solo microbús y tardaba demasiado en ir y venir. La mayoría optamos por irnos caminando (un kilómetro y medio) y se hizo una larga fila de gente caminando a la orilla de la autopista; sumamente peligroso. Había en el grupo extranjeros y gente de la tercera edad. Qué vergüenza.

Toda esta situación provocó que el inicio del evento fuera demorado cerca de una hora. Al finalizar, ya ni busetas había, así que, de nuevo, la gran romería de gente de vuelta a Plaza Real Cariari.

¿Por qué en Costa Rica no podemos hacer las cosas bien? Contar si se dispone de suficientes parqueos no es ciencia espacial; con un poquito de sentido común basta. Si un lugar como este tiene tales problemas de parqueo se le debería revocar el permiso de funcionamiento.

Carlos Alberto Saborío Legers, San Rafael de Escazú

Farmacia Saba Cartago

El pasado viernes 13 de marzo hice un pedido a la Farmacia Saba de Cartago. Envié la receta por WhatsApp con los nombres de los fármacos claramente indicados; sin embargo, recibí otro medicamento, indicado para afecciones muy distintas, lo cual representa un grave riesgo para la salud.

Días después, hice un nuevo pedido que nunca llegó. Informé previamente de mi disponibilidad para recibir el envío, pero ignoraron mi advertencia y mandaron el paquete cuando no me encontraba. Luego, no intentaron enviármelo de nuevo. Considero inaceptable esta falta de responsabilidad y de atención, especialmente tratándose de medicamentos. Espero que se tomen medidas para evitar que situaciones así se repitan.

Gabriela Víquez Serrano, Cartago

La gran América del Norte

La nueva iniciativa “la gran América del Norte” procura fortalecer los vínculos en materia de seguridad. Sería muy exitosa si se acompañara con la creación de una zona económica regional con facilidades comerciales y acuerdos mancomunados para construir infraestructura. Esto, porque el narcotráfico es, en gran medida, un producto del subdesarrollo económico.

Sergio Francisco Solano Céspedes, Zapote

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