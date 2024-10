Agencia no responde y se le pagaron ¢500.000 por unas vacaciones

El miércoles 25 de setiembre llamé al hotel Riu Guanacaste para confirmar la entrada el viernes, pero no había reservación a mi nombre, por lo cual me comuniqué con la agencia Blu Promociones, a la que pagué ¢500.000 para las vacaciones del 27 al 30 de ese mes. Después de muchos mensajes, alegaron que su proveedor en Londres canceló la reservación y me ofrecieron dos opciones: pedir la devolución del dinero u hospedarme en otro hotel, pagando un monto adicional. Elegí la primera opción y ahora aducen que deben esperar a que el proveedor devuelva el dinero. Ya no contestan los mensajes y el proveedor en Londres me informó que ellos habían enviado el dinero a la agencia.

