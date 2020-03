“Cuando me informaron sobre el video lo vi, pero no le di tanta importancia, porque se notaba que no era reciente. Pero ayer (miércoles) me di cuenta que sí tenía que haberle dado mucha importancia, ya que se difundió por muchos medios. No tengo el año exacto de cuándo fue ese video, pero sí estoy completamente segura de que no es de estos días”, explicó Castro.