“El restaurarante —sí, también venden licor— donde estuve ayer cenando, luego de trabajar hasta tarde, no tenía nada de irregular. Incluso, había niños en ese momento mientras se transmitía un partido de la Copa Oro. Las fotos fueron tomadas entre 8 p. m. y 9 p. m., nada extraño después de un día de trabajo. El vehículo que me transporta estaba ahí, ya que no andaba de paseo sino TRABAJANDO”, escribió el viceministro.