Fabricio Alvarado y Joselyn Chacón alimentan desinformación sobre ‘riesgo de aborto’ por vacuna contra covid-19

Durante la interpelación de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, en la Asamblea Legislativa, la jerarca y el diputado Fabricio Alvarado sostuvieron un intercambio sobre la vacunación contra la covid-19 de las mujeres embarazadas, específicamente, sobre el supuesto riesgo de que la inyección le cause a las pacientes abortos espontáneos.

El legislador fabricista leyó un extracto de la hoja informativa para proveedores de la vacuna de Pfizer, y después le consultó a Chacón si el Gobierno tiene “alguna preocupación por el tema de las mujeres embarazadas, y si tienen alguna información sobre si hay riesgo o no lo hay”. Después, Alvarado le dijo a la ministra que el Gobierno debe advertirles a las mujeres embarazadas sobre los “posibles efectos abortivos” de la vacuna.

En su respuesta, la ministra de Salud se limitó a responderle a Alvarado que no podía referirse al tema, pues, supuestamente, el contrato de confidencialidad con Pfizer se lo impide. No obstante, la conversación giró en torno a un supuesto riesgo del cual no existe evidencia científica. Ni Alvarado ni Chacón mencionaron que ya se han realizado múltiples estudios sobre la seguridad de la vacuna para las mujeres embarazadas, y no se ha detectado que la inmunización incremente el riesgo de sufrir una pérdida gestacional.

Así lo certifica, por ejemplo, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, con base en el monitoreo de 23.779 personas embarazadas y vacunadas contra la covid-19 en Estados Unidos, en el cual no se detectó “ninguna preocupación por la seguridad” de las pacientes y sus bebés.

Por el contrario, las agencias reguladoras y asociaciones médicas alientan a las embarazadas a vacunarse, pues están en mayor riesgo de sufrir complicaciones si se contagian de covid-19. Además, la inmunización podría ayudar a proteger al bebé.

Desde el inicio de la campaña mundial de vacunación contra la covid-19, en Internet han circulado rumores y desinformación sobre el supuesto riesgo de que las inmunizaciones causen infertilidad, complicaciones en el embarazo o incluso pérdidas gestacionales. Dichas nociones han sido impulsadas por grupos antivacunas, y las autoridades mundiales de la salud siguen dedicando esfuerzos para desmentirlas.

Fabricio Alvarado basó su declaración en un extracto de la ‘Hoja informativa para proveedores de la salud que administren la vacuna’ anticovid de la farmacéutica Pfizer, el cual dice que “Los datos disponibles sobre la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech administrada a mujeres embarazadas son insuficientes para informar los riesgos asociados a la vacuna durante el embarazo”.

El mismo documento indica que todos los embarazos (con o sin vacuna) pueden experimentar complicaciones, y que en Estados Unidos el riesgo de que se desarrollen defectos congénitos graves es del 2% al 4%, y el de abortos espontáneos, del 15% al 20%.

Tal información no es reciente, sino que se ha consignado en las fichas informativas de Pfizer desde que la vacuna se empezó a distribuir en el mundo, a finales del 2020. Es decir, contrario a lo dicho por Chacón, nunca ha sido confidencial.

De acuerdo con el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la información es escasa debido a que las vacunas aprobadas en Estados Unidos (incluyendo la de Pfizer) no se aplicaron a embarazadas durante la etapa de desarrollo y prueba.

Sin embargo, la misma entidad indica que desde entonces, se han realizado y publicado numerosos estudios sobre la seguridad de las vacunas, sin que se haya detectado que incrementen el riesgo de perder un embarazo.

Es el caso, por ejemplo, de una investigación financiada por el Consejo de Investigación del Gobierno de Noruega, publicado en noviembre del 2021 con el título “Vacunación contra covid-19 durante el embarazo y pérdida gestacional en el primer trimestre”, en la revista New England Journal of Medicine.

Dicha publicación dice textualmente: “Nuestro estudio no encontró evidencia de un riesgo incrementado de una pérdida gestacional temprana luego de la vacunación contra la covid-19, y se suma a otros hallazgos que respaldan la vacunación durante el embarazo”.

En Estados Unidos hay cinco sistemas de monitoreo para obtener información sobre la vacunación durante el embarazo. Se trata del Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS), el Registro de embarazos y vacunación contra el COVID-19 (v-safe), el Proyecto Vaccine Safety Datalink (VSD), el Proyecto de evaluación clínica de seguridad de las inmunizaciones (CISA) y el Estudio de Defectos de Nacimiento para Evaluar las Exposiciones durante el Embarazo (BD-STEPS), todos supervisados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del Gobierno.

Con base en dicho monitoreo y en los hallazgos científicos, los CDC certifican que “actualmente no hay evidencia de que alguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, provoque problemas de fertilidad en mujeres u hombres”.

La agencia nacional de salud pública de los Estados Unidos, por lo tanto, asegura que “la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo es segura y eficaz”.

El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras sostiene el mismo criterio, con base en el monitoreo del programa v-safe: “Hasta el 2 de mayo del 2022, 23.779 individuos embarazados se inscribieron. Los datos recolectados hasta el 28 de febrero no indicaron ninguna preocupación por la seguridad con base en el perfil de reactogenicidad y eventos adversos observados en las embarazadas”, dice el Colegio.

Otras organizaciones que incentivan la vacunación durante el embarazo, para proteger a la mamá y el bebé, son la Sociedad para la Medicina Materno Fetal y la Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva.

Fuentes consultadas

