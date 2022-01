Fabricio Alvarado usa dato falso para desacreditar tren eléctrico

Para justificar su rechazo al tren eléctrico, Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República, alegó que este medio de transporte beneficiaría “apenas a 5.000 personas”; sin embargo, los estudios de factibilidad del proyecto refutan ese argumento, pues se estima que tendría capacidad para mover hasta 190.000 pasajeros en un día y a 47 millones al año.

Esa cifra diaria de 190.000 pasajeros —calculada por los órganos técnicos a cargo de las fases iniciales del proyecto— es 38 veces mayor que la que expuso Alvarado, el martes por la noche, durante el debate organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Además, una consultoría independiente prevé que, en total, 2,7 millones de personas utilizarían esa alternativa de movilidad, es decir, poco más de la mitad de la población costarricense.

Cuando los moderadores le consultaron al candidato si priorizaría la sectorización, el tren eléctrico o alguna otra alternativa de transporte público, el aspirante de Nueva República respondió: “El tren en el que ha insistido muchísimo este gobierno es un proyecto carísimo que genera soluciones para muy poca gente, estamos hablando apenas de 5.000 personas que se verían beneficiadas con este proyecto”.

El dato lo repitió la mañana de este jueves, en una entrevista en el programa Café Política, de Telenoticias, con la periodista Lilliana Carranza: “Consideramos que el tren eléctrico, además de caro, nos va a dejar comprometidos muchos años como país y no tiene un impacto real sobre la situación de la movilidad, en cuanto básicamente beneficia a 5.000 personas. Perdón, cinco millones. No, perdón, 5.000 personas, se me hizo un cruce de números”.

El candidato no dijo de dónde obtuvo dicha cifra, ni precisó a qué se refería con el “beneficio” del proyecto. Su equipo de campaña tampoco brindó la información, a pesar de que fue solicitada por La Nación.

Las proyecciones disponibles sobre la demanda del servicio de tren eléctrico fueron realizadas en el 2019 por la firma Idom Consulting Engineering Architecture S. A. y forman parte de los estudios de factibilidad del proyecto, que están disponibles para consulta pública en este enlace.

47,5 millones de abordajes al año

Según las proyecciones del Modelo de Demanda, para el año 2015 el Tren Eléctrico de Pasajeros realizaría 190.200 abordajes (ingresos de personas a los vehículos) cada día y 47,5 millones cada año. Estos cálculos toman en cuenta la operación del servicio en cuatro rutas: 1) Paraíso-Atlántico, 2) Atlántico-Alajuela, 3) Atlántico-Ciruelas y 4) Alajuela-Ciruelas-El Coyol.

Por ejemplo, en la línea 1 se proyectan 45.246 pasajeros diarios en el sentido Paraíso-Atlántico y 6.275 en el sentido opuesto, para un total de 51.521 abordajes diarios y un total de 12,8 millones al año. Para la línea 4 se prevén 2.224 abordajes desde Alajuela hacia Ciruelas y El Coyol, y 4.939 abordajes en el sentido contrario, cada día, para un total de 7.163 por jornada y 1,7 millones al año.

Los estudios pronostican que, conforme transcurran los años, la demanda del servicio crecerá a causa de los cambios demográficos y transformaciones en los patrones de movilidad. Para el año 2050, están previstos 225.447 abordajes diarios y 56,3 millones anuales. La cifra se multiplicaría a 58,5 millones de abordajes anuales para el 2075.

De acuerdo con las estimaciones, el tren eléctrico permitiría aumentar sustancialmente la frecuencia de los viajes y la capacidad de pasajeros del servicio ferroviario, con respecto al que opera actualmente el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Según esa institución, antes de la crisis sanitaria de la covid-19, 12.782 pasajeros viajaban en promedio por día. En el 2021, la cifra cayó a 4.375, es decir, un 66% menos.

Beneficio para 2,7 millones de personas

Una consultoría independiente sobre el impacto ambiental del proyecto, realizado por la firma internacional Grutter Consulting, encontró que el sistema beneficiaría a 2,7 millones de habitantes.

Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo de la escuela de negocios Incae, explicó que el impacto de un proyecto como el tren eléctrico va más allá del número de pasajeros que traslade, pues su objetivo también es estimular la economía y la convivencia de personas de distintos grupos socioeconómicos.

“El tren tiene tantos beneficios en términos de la plusvalía de los terrenos, de la generación de empleo, de la eficiencia de la movilidad urbana, de mejorar la calidad de vida de las personas, al no tener todo el estrés que implica andar manejando o andar en una moto en estas carreteras que son una trampa, que creo que sí tiene un futuro bastante más prometedor”, afirmó Artavia.

Proyecto de $1.550 millones

El proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros tiene un costo de $1.550 millones. Para financiarlo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas le otorgaron al país un crédito de $550 millones, que se tramita en la Asamblea Legislativa.

El servicio se prestaría a lo largo de una ruta de 84 kilómetros y utilizaría 72 trenes tipo tranvía o ligeros. Cada una de las máquinas podría trasladar a 600 pasajeros en velocidades que van de 35 a 80 kilómetros por hora y, para garantizar la fluidez, se construirían pasos a desnivel en 72 de los 264 cruces con vías públicas.

En noviembre, el Incofer informó de que se suspendía por tiempo indefinido el proceso de precalificación de empresas y consorcios interesados en asumir la concesión. En aquella oportunidad, la presidenta ejecutiva de la entidad ferroviaria, Elizabeth Briceño, comunicó que la decisión tuvo carácter preventivo, a raíz de observaciones hechas por la Contraloría General de la República (CGR), al estudiar un recurso de objeción presentado por un empresario particular.

El Tren Eléctrico de Pasajeros costaría $1.550 millones. En el debate del CFIA, Fabricio Alvarado argumentó que se opone al proyecto por considerar que dicho monto es demasiado alto. En la foto, tomada durante el debate del TSE, lo acompaña su esposa, Laura Moscoa. (Alber Marín)

Fuentes consultadas:

-Estudio de factibilidad del Tren Eléctrico de Pasajeros publicado por el Incofer y el BCIE

-Exposición de Grutter Consulting en acto de organizado por el CFIA, en marzo del 2021