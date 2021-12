Es falso que un juez declarara ilegal pedir código QR para permitir ingreso a locales comerciales

Es falso que un juez haya declarado ilegal que los comercios permitan solo el ingreso de clientes que muestren el código QR o el carné de vacunación contra la covid-19, como lo afirma erróneamente el autor de una transmisión en Facebook que se hizo viral.

En la grabación, la cual se ha compartido más de 2.000 veces, se observa cuando un usuario de apellido Albertazzi confronta a una oficial de seguridad del centro comercial Multiplaza, quien le indicó que no podía ingresar al área de comidas sin mostrar su código QR o su carné de vacunación.

Al escuchar la indicación, el sujeto le responde a la agente que “hay una resolución de un juez que dice que eso es ilegal”. Sin embargo, tal afirmación es incorrecta, pues ningún juez ha prohibido que los comercios que así lo deseen puedan solicitar dichos comprobantes como requisito para el ingreso a sus locales.

El pasado 12 de noviembre, un juez emitió una medida cautelar provisionalísima que dejó en suspenso la directriz del Poder Ejecutivo que fijaba la obligación de verificar la vacunación. Se trata de una orden temporal, mientras el Tribunal Contencioso Administrativo resuelve un reclamo del sector turístico contra el uso del código QR.

Dicho fallo aún no se ha dictado. El abogado penalista Federico Campos explicó que el hecho de que se haya suspendido temporalmente la verificación obligatoria del código QR no quiere decir que los comercios no puedan implementar la medida por su propia voluntad.

“Existe la autonomía de la voluntad y forma parte de la libertad de comercio autoregularse imponiendo restricciones; de manera similar como ha sido —desde hace años— reservarse el derecho de admisión o ingreso a un comercio por múltiples razones”, argumentó Campos.

Por otra parte, el jurista detalló que la orden judicial aplica únicamente al acto administrativo del Gobierno y no a las empresas del sector privado, las cuales pueden elegir cuáles requisitos establecen para el ingreso a sus instalaciones.

Luego de ser notificado sobre la medida cautelar provisionalísima emitida por el juez, el Gobierno optó por darles la oportunidad a los comercios de verificar voluntariamente el estado de vacunación de sus clientes, a cambio de aumentar el aforo de los locales incluso hasta el 100% de su capacidad.

Aquellos establecimientos que no deseen solicitar el código QR o carné de vacunación, deberán mantener su operación con un aforo limitado y resguardando el distanciamiento social.

Algunos establecimientos acogieron esta posibilidad y la implementaron desde el miércoles 1.° de diciembre. El centro comercial Multiplaza la aplicó el pasado jueves en su área de comidas. Sin embago, ese mismo día comunicaron que desisteron de hacerlo por quejas de algunos clientes.

La noche de este jueves, Albertazzi, el usuario de Facebook que increpó al personal de Multiplaza, protagonizó un altercado en el bar josefino NEON, el cual le negó el ingreso por no presentar el código QR. El negocio le pidió asistencia a la Fuerza Pública para “retirar” al sujeto, según explicaron sus encargados en un comunicado.

[ Bar pide auxilio a la Policía por antivacunas que exigió entrar sin código QR ]

Albertazzi - Es falso que uso de código QR sea ilegal Contrario a lo que el usuario de apellido Albertazzi dijo en la transmisión en vivo, la orden judicial relacionada con el código QR solo aplica al Gobierno, no a las empresas del sector privad.

En un trámite aparte, la Sala IV rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad presentada por el candidato a diputado Otto Guevara contra el uso obligatorio del código QR. Los magistrados resolvieron que su acción no cumplió “con los requisitos formales de admisibilidad ni con la debida argumentación requerida para este proceso”.

Fuente consultada:

-Federico Campos, abogado especialista en derecho penal.