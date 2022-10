El agüizote del álbum Panini: 12 ticos salieron en postales pero quedaron fuera de los mundiales de fútbol

Cada cuatro años, en los meses previos a la copa mundial de fútbol, los diseñadores del álbum de postales Panini hacen una especie de quiniela al elegir cuáles jugadores de cada selección tendrán una postal con su rostro. Desde luego, la editorial italiana selecciona los nombres que, desde su punto de vista, más posibilidades tienen de ser convocados.

Sin embargo, en el caso de Costa Rica, 12 jugadores pasaron por el trago amargo de ser incluidos en el álbum, pero no ser convocados en la lista final, ya fuese por una lesión o por decisión del entrenador de turno.

De Italia 1990, la primera cita planetaria a la que asistió la tricolor, el entrenador Velibor “Bora” Milutinović dejó por fuera a cuatro jugadores que sí salieron en el álbum: el arquero florense Jorge Arturo Hidalgo, el defensor saprissista Enrique Díaz (padre de Junior Díaz), el mediocampista manudo Álvaro Solano y el delantero tibaseño Evaristo Coronado.

Críticos del director técnico serbio achacaron estas decisiones al “desconocimiento” de Bora del ámbito futbolístico costarricense. Sin embargo, lo cierto del caso es que Milutinović logró la clasificación a octavos de final.

Para el Mundial de Italia 90, a Costa Rica se le asignó solamente una página del álbum de Panini, y compartió plana con el combinado de Camerún.

Costa Rica esperó 12 años para salir nuevamente en un álbum mundialista, en esta ocasión, la Tricolor viajó a Asia para la Copa Mundial Corea del Sur y Japón 2002.

En esta ocasión solo hubo una baja, pero fue sensible. Alexandre Guimaraes anunció una convocatoria en la que no apareció el entonces capitán tricolor Reynaldo Parks, a quien una lesión de rodilla lo sacó de la lista pocos días antes del primer partido. Lo sustituyó Pablo Chinchilla.

A Corea del Sur y Japón 2002 solamente faltó Reynaldo Parks, ubicado en el segundo lugar de la fila de abajo.

Cuatro años después, en Alemania 2006, nuevamente Alexandre Guimaraes fue el encargado de seleccionar los 23 nombres. En esta ocasión, Steven Bryce, Alonso Solís y Jafet Soto tuvieron que conformarse con su postal de Panini.

Bryce explicó a La Nación en 2018 que él se enteró de que salía en el álbum 10 años después de que este salió a la venta. En una escuela de fútbol, un amigo de su hijo le llevó el coleccionable para que se lo firmara. Bryce había salido en el del 2002, pero no se percató que en el 2006 también, pese a que solo fue a la cita de Corea-Japón y no a la de Alemania.

El caso de “El Mariachi” Solís fue doloroso, pues estaba en uno de sus mejores momentos futbolísticos pero no fue convocado. El exfutbolista recordó en entrevista con este medio que él sí hizo el álbum.

“A mí me habían mandado la calcomanía y todo, tenía conocimiento de que existía y sí lo completé, pero vieras que es un dato irrelevante y no tan significativo. Yo he firmado muchas postales mías, es algo normal”, expresó Solís.

En Alemania 2006, Panini incluyó dos porteros en la plana de Costa rica en el álbum, lo que dio espacio a José Francisco Porras y a Álvaro Mesén.

Ocho años después, en 2014, llegó la participación más destacada de Costa Rica en una Copa Mundial de Fútbol. Dos futbolistas vieron su pegatina de Panini pero no viajaron a Brasil.

El contención Ariel Rodríguez no fue convocado, pues Yeltsin Tejeda y Óscar Esteban Granados le ganaron la partida. Por su parte, el histórico delantero Álvaro Saborío sí fue llamado por Jorge Luis Pinto, pero una lesión en el quinto metatarsiano de la pierna derecha lo privó de asistir.

Sin embargo, para Pinto era imprescindible contar con el liderazgo y la motivación que Saborío aportó fuera de las canchas durante toda la eliminatoria, así que le pidió al jugador acompañar al equipo en el Mundial pese a su lesión. Con andadera incluida, “Sabo” viajó.

Esta fue la plana de Costa Rica en el álbum del Mundial de Brasil 2014, la mejor presentación de la Tricolor hasta ahora.

Finalmente llegamos a Rusia 2018, cuya la convocatoria recayó sobre los hombros del histórico entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense, Óscar “Machillo” Ramírez.

Dos jugadores sufrieron el agüizote del álbum. El defensor Michael Umaña, anotador del histórico penal contra Grecia que significó la clasificación de Costa Rica a los cuartos de final del Mundial, quedó fuera por decisión técnica.

Por su parte, el entonces lateral izquierdo del New York City de la MLS, Ronald Matarrita, fue baja de última hora por una lesión en uno de sus muslos. Tres días antes del debut de Costa Rica en Rusia, Matarrita fue descartado y su puesto lo tomó Kenner Gutiérrez.

En Rusia 2014 quedaron fuera dos defensores: Michael Umaña y Ronald Matarrita. Foto: Dipo para LN

Se aproxima Qatar 2022 y conocemos los nombres elegidos por Panini para representar a Costa Rica en su álbum ¿quedará algunos fuera de la lista, o por primera vez en 14 ediciones del álbum todos “los cromos” se meterán en la lista mundialista?

Los seleccionados nacionales que vienen en el álbum de Qatar 2022 son: Keylor Navas (PSG), Leonel Moreira (Alajuelense), Francisco Calvo (Konyaspor), Óscar Duarte (Al-Wehda FC), Kendall Waston (Saprissa), Ricardo Blanco (Saprissa), Keysher Fuller (Herediano), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Celso Borges (Alajuelense), Orlando Galo (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Yeltsin Tejada (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland AFC), Joel Campbell (Club León), Anthony Contreras (Herediano), Gerson Torres (Herediano) y Johan Venegas (Alajuelense).

