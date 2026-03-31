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Vaginitis y disbiosis vaginal: cuándo prestar atención a los síntomas

Vaginitis y disbiosis afectan a mujeres de todas las edades, sin distinción.

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Por Libia Solano Meza
Vaginitis
Tener un flujo diferente, picazón, ardor o mal olor pueden indicar un desequilibrio en la microbiota vaginal. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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