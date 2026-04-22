Mi Bienestar

Trabajar de noche y comer mal: cómo la crononutrición impacta su salud (y qué hacer)

Trabajar de madrugada implica enfrentar un desajuste biológico constante especialmente en la alimentación

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Por Libia Solano Meza
crononutrición
Comer de noche puede parecer inofensivo, pero sus efectos se acumulan con el tiempo. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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