Desayuno nutritivo: los ingredientes clave que recomiendan expertos para empezar el día

Avena, yogur, frutas, proteínas y grasas saludables forman parte del desayuno que especialistas recomiendan para aportar energía y mejorar la saciedad

Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas explicaron por qué un desayuno balanceado, rico en proteínas y fibras, favorece el metabolismo, la saciedad y la salud intestinal.
Especialistas explicaron por qué un desayuno balanceado, rico en proteínas y fibras, favorece el metabolismo, la saciedad y la salud intestinal. (Canva/Canva)







