Desayuno nutritivo: los ingredientes clave que recomiendan expertos para empezar el día

Especialistas explicaron por qué un desayuno balanceado, rico en proteínas y fibras, favorece el metabolismo, la saciedad y la salud intestinal.

Especialistas en salud y nutrición identificaron una serie de alimentos ideales para un desayuno saludable, capaz de generar saciedad y aportar beneficios en el control del peso corporal.

Dentro de un plan nutritivo destacaron la avena, el yogur natural, las frutas secas, los frutos secos y las semillas. Esta combinación aporta proteínas y minerales esenciales. Su consumo sostenido influye en el peso corporal.

A estos productos se pueden sumar el huevo, el aceite de oliva y otras grasas saludables, como el aguacate. Según los especialistas, esta mezcla favorece una sensación de ligereza y reduce la necesidad de consumir productos ultraprocesados antes del almuerzo.

La alimentación saludable también contempla el hábito de respetar las cuatro comidas del día. Los expertos señalaron que la pérdida de peso ocurre cuando la persona consume menos energía de la que el cuerpo requiere. De esta forma, el organismo utiliza sus reservas, principalmente las grasas.

Otro eje relevante es la crononutrición, disciplina que analiza el impacto de los horarios de las comidas. Investigaciones del Rowett Institute de la Universidad de Aberdeen indicaron que desayunar temprano mejora el metabolismo y la regulación glucémica. Estos resultados superan los efectos del ayuno intermitente que elimina la primera comida del día.

También se resaltó la alternancia con legumbres dentro del desayuno. Esta práctica aporta variedad al menú y fortalece la salud de la microbiota intestinal. En conjunto, los especialistas coincidieron en que el mejor desayuno no es el de menor aporte calórico, sino el que entrega energía real al organismo.

La médica Monique Tello, especialista del Hospital General de Massachusetts e instructora clínica en la Universidad de Harvard, destacó el papel central de las proteínas en el desayuno.

La experta explicó que un menú adecuado debe combinar fibras, proteínas, minerales y vitaminas. Este esquema incluye frutas, verduras, cereales integrales sin procesar, proteínas y grasas saludables.

Tello señaló que el desayuno puede incorporar una taza de frutas variadas, con la opción de agregar vegetales como la zanahoria. Indicó que la fruta aporta fibra y azúcares naturales. Las nueces suman grasas saludables y el yogur contribuye con proteínas.

La especialista añadió que un yogur bajo en azúcar prolonga la sensación de saciedad y evita picos de insulina asociados al aumento del hambre.

